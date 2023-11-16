為何讓步？柯：感受人民對戰爭的恐懼與不安

民眾黨2024參選人柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月16日電（記者 鄭羿菲）藍白合15日底定，18日公布正副組合。針對被質疑讓步太多，台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲16日首度面對媒體說明心中轉折表示，他到基層感受到人民心中非常大的不安，與對戰爭的恐懼，他也很努力試圖要贏得選舉，但至今在野不整合很難贏。否則台灣何去何從？這是一個折衷的方法。



柯文哲16日召開“共榮多元 族群文化政策”記者會，會後受說，我們要建立尊重專業的社會，三方提出在社會上被認可的民調統計專家做最後把關，這些有頭有臉的專家應該也不會自己砸掉自己的招牌，我們就信任專業，讓專家來做評估。他也看過數字，事實上他的民調一直都是領先的，所以他可以接受。



媒體追問，馬英九是國民黨籍，推薦其中一位民調專家，立場公允嗎？柯文哲指出，馬有給他看過推薦名單，是政治大學選舉研究中心的主任，也是學者，當很多人在注意、在看的學者，不會砸掉自己的招牌，所以馬推薦民調專家，他沒有特別意見。



至於中國國民黨主席朱立倫5日就喊出“主流媒體快做民調”，接受這樣的佈局嗎？柯文哲認為，當醫生的缺點就是認為別人都不會騙自己，但回到真實社會好像不是這樣，但他還是保持心存善念，不要一開始就假設別人做壞事。



柯文哲說，台灣超過半年希望政黨輪替的民意一直超過60%，特別是他最近開始展開環島之行，到基層去就可以感受到人民心中的不安，與對戰爭的恐懼。所以他一直在想如何呼應這60%的民意，我們也很努力去試圖要贏得這場選舉，但至今無論幾個人參選，只要再也不整合大概就是民進黨2024參選人賴清德會贏，超過60%的民意會落空，也因為這樣才有後來藍白合的這種討論。