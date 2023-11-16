南投縣長許淑華乘帥氣重機　曝騎車技術欠佳

南投縣政府警察局獲贈2輛電動警用重型機車投入服勤，縣長許淑華跨坐試乘大型重機，直呼很帥氣。（中評社 方敬為攝） 中評社南投11月16日電（記者 方敬為）南投縣政府警察局獲臻裕企業捐贈2輛電動警用重型機車投入服勤，中國國民黨縣長許淑華今天出席見證，代表縣府頒發感謝狀給業者，謝謝臻裕企業董事長蔡裕孔熱心支持警務工作。許淑華並跨坐試乘大型重機，直呼很帥氣，但她也自曝騎車技術欠佳，笑稱為保安全，千萬不能讓她駕駛！



南投縣警察局交通隊獲贈2輛每輛價值新台幣130萬元的意大利進口電動重型機車，由代理商臻裕企業捐贈，16日於南投縣警察局舉行捐贈儀式，撥給縣警局交通隊使用，該車輛是意大利電動重型機車品牌Energica生產的EVA EsseEsse9+車型，最大馬力109匹、扭力20.4公斤米，從靜止加速到百公里僅需2.8秒，極速則為時速200公里，在滿電的狀況下，市區續航里程可達400公里，綜合道路續航力也有230公里。



許淑華表示，南投縣有很多觀光勝地，正積極推動低碳旅遊、綠能永續發展，日月潭適合做為綠能交通運具示範區，企業捐贈電動重型機車給南投，除增添警方執法利器，相信也可以為南投打造更安全、更環保的環境發揮示範作用。



臻裕企業董事長蔡裕孔表示，環境保護和城市安全可以並行不悖，該公司抛磚引玉，捐贈電動重型機車給南投縣政府，期待電動重機從南投縣開始，讓交通執法可以更環保，盼為台灣永續發展盡一分心力。