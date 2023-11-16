藍白合威力大　李明璇曝已有親綠里長想跳船

國民黨高雄市“立委”參選人李明璇。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北11月16日電（記者 張嘉文）藍白合15日底定，18日公布正副人選。中國國民黨高雄“立委”參選人李明璇向中評社表示，藍白合昨天正式成型後，也有多位原本親綠的基層里長透過人聯絡她，希望接下來如果要去他們選區掃街也非常歡迎。



李明璇說，藍白合確定成軍後，很多基層似乎嗅到不只是大選，各地“立委”選情很有可能會翻盤，尤其是綠營獨大的高雄，也沒有自信會必勝，所以基層開始想要跳船的意味相當濃厚。



李明璇是現任國民黨發言人與黨代表，此次受徵召代表國民黨參選高雄市第八選區（前鎮、小港、旗津）“立委”參選人，挑戰連任的民進黨“立委”賴瑞隆，該選區被認為是高雄最綠的一區之一，是藍營的極艱困選區。



李明璇今天接受中評社訪問，談到藍白整合成功的效應，她說，昨天就接到非常多基層包含偏綠的里長電話，紛紛解釋之前較少和她接觸的原因，也提到接下來如要掃街他們也願意陪同等等。



李明璇說，這可以看出藍白合之後，愈來愈多基層是有想像到，有可能民進黨會被拉下台，所以押寶不能只押一邊。在短短一天之內她有非常深刻的感受，接下來進入正式登記後，她相信會有更多親綠的基層有機會轉向，或者說紛紛從民進黨跳船的人也會更多，畢竟政治很現實，不能只押寶民進黨，要分攤風險。

