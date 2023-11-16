臨床科研成果“子宮內膜癌標準數據集”發布

中評社北京11月16日電／據新華社報導，記者從華中科技大學附屬同濟醫院瞭解到，由國家重點研發計劃重點專項資金支持的臨床科研成果“子宮內膜癌標準數據集”日前在該院正式發布。該數據集的建立，將為子宮內膜癌的早期篩查、精準診治提供有力支撐，有助於提高婦科腫瘤的診療水平。



據介紹，子宮內膜癌是女性生殖系統三大惡性腫瘤之一，發病率逐年攀升，且呈現年輕化趨勢。新近發布的數據集涵蓋了子宮內膜癌患者臨床、病理、影像學及預後信息等數據，將支撐建設高質量子宮內膜癌專病數據庫。同時，通過臨床數據、影像學、病例數據與測序等多模態數據融合，研究人員還可更好研究子宮內膜癌的發病機制，進而開發新的診斷工具和治療方法，促進精準診療體系建立，提升治療水平。



該項目專家組成員、中國工程院院士、華中科技大學附屬同濟醫院婦產科學系主任馬丁說，建設高質量子宮內膜癌專病數據庫，並在全國範圍內共享標準化的醫療信息，將有助於進一步規範子宮內膜癌臨床診療路徑，推動子宮內膜癌規範化診療。



“女性子宮肩負生育功能，子宮內膜癌會直接影響患者生殖健康和生活質量，預防和及早診斷、治療至關重要。”該項目負責人、華中科技大學附屬同濟醫院婦產科教授陳剛說，臨床中，子宮內膜癌常見症狀是不規律的子宮出血，如不早診斷和治療，可擴散到淋巴結、卵巢、盆腹腔等器官，危及生命。



中華醫學會婦科腫瘤學分會主任委員孔北華認為，以子宮內膜癌等專病數據為抓手，按照“安全、規範、共建、共享”原則，推動建立數據應用的成果和知識產權共享機制，將有助於搭建婦科腫瘤診斷治療和臨床研究共享平台，規範婦科腫瘤診療行為，提升臨床研究水平，提高人才培養質量。