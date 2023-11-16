“中國經濟圓桌會”訪談節目引輿論熱烈反響

中評社北京11月16日電／據新華社報導，日前，新華社推出新一期“中國經濟圓桌會”全媒體訪談節目，關注民營企業高質量發展，回應社會關切。節目播發後，引發海內外媒體和網民關注，網民認為，節目傳遞出了中國民營經濟高質量發展的政策溫度與權威信號。



權威解讀引輿論關注



“中國經濟圓桌會”是新華社推出的一檔大型全媒體訪談節目，聚焦當下國內外經濟熱點話題，本期節目聚焦民營經濟高質量發展問題。



國家發展改革委民營經濟發展局局長魏東首次公開亮相，通過節目介紹新設立的民營經濟發展局的職能。魏東關於“民營經濟發展局是民企的娘家人”的表述，引發網民高度關注。網民“鹹魚不閑”說，“長期以來，廣大民營企業家以敢為人先的創新意識、鍥而不舍的奮鬥精神，組織帶領千百萬勞動者奮發努力、艱苦創業、不斷創新。我國經濟發展能夠創造中國奇跡，民營經濟功不可沒”，期待民營經濟發展推動各項重大舉措早落地、見實效。



節目中，“民營經濟發展局將打造六個平台服務民營經濟發展”“中國式現代化為民營經濟發展提供了四大機遇”“促進民營經濟發展壯大是一個系統工程，需要各部門各地方形成合力、不同政策有效組合，杜絕‘眉毛胡子一把抓’”等觀點和論述，也受到財經媒體、部分微信公眾號和大V的廣泛關注。網民“吳志鋼”說，政府發力，企業努力，各方合力，民營經濟必將在高質量發展中前程似錦，錦上添花！



更多網民關注節目傳遞的信心。網民“你今天吃啥了”認為“信心是基石。堅定信心，一切會越來越好！”網民“李樹源”在留言中期待民營企業能夠“堅定信心，邁向更廣闊舞台！”



海外媒體關注中國民營經濟發展

