孟加拉首個海陸一體化超大石油儲運工程落成

中評社北京11月16日電／據人民網報導，11月14日，由中國石油管道局工程有限公司參與承建的孟加拉國首個海陸一體化超大型石油儲運工程——單點系泊及雙線管道工程舉行項目落成儀式。孟加拉國總理哈西娜以視頻連線方式出席，孟加拉國政府、議會代表等約400位人士現場出席活動。



該項目於2019年開工建設。項目建成投產後將極大緩解孟加拉國能源緊張局面，預計每年可節約原油運輸成本1.28億美元。



項目業主孟加拉國石油公司主席阿扎德在接受媒體採訪時表示，這是孟中雙方推進共建“一帶一路”中重要的能源儲運項目，項目建成投產後將直接通過海上單點系泊裝置將大油輪的石油輸送到煉廠，是一個安全、高效、環保的石油運輸通道。



孟加拉國國會議員阿謝克·烏拉·拉菲克在致辭時表示，感謝各方對項目的支持，項目歷經重重困難取得如今的成果實屬不易，同時也要感謝中企在施工過程中為因熱帶氣旋受災的當地群眾提供援助等善舉，這體現了中方積極履行社會責任的擔當。



項目經理孫碧君在接受採訪時表示，該項目實現了中國資金、中國技術、中國設備、中國施工“全產業鏈”建設，同時累計培訓孟籍員工近4千人，在管道焊接、土建施工、電力通信設備安裝等環節為孟加拉國打造出一支“帶不走的隊伍”，是中孟友好合作的生動體現。