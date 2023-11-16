習拜會　寇健文：雙方營造友善氣氛仍有矛盾

政大國關中心舉辦“2023年拜習會與美中台關係走向”座談會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月16日電（記者 鄭羿菲）“習拜會”15日於舊金山舉行，政治大學國際關係研究中心16日舉行座談會，國關中心主任、東亞特聘教授寇健文表示，可看出無論中方或美方都有強烈需求要與對方領導人碰面，中美雖有需要合作的議題，但矛盾依然存在，即便雙方都在營造友善溝通的氣氛，但未來仍須觀察中美官員溝通的方式。



寇健文舉例說，就像中國大陸近期重播講述中美兩國年輕人的戀愛電影《黃河絕戀》，但若氣氛不對，很可能就會重播2021年抗美援朝的電影《長津湖》。



政大國關中心研究員劉復國說，此次高峰會看起來四平八穩，會議前台灣社會擔心中美會有新文件出來，導致台灣受到傷害，但從結構上來看，基本上不可能發生，台灣問題是中美各說各話、各自表述，但主要以約束為主。



舉世矚目的中美“元首”會晤15日在舊金山舉行，這也是中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在2022年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會場邊會晤後，中美雙方領導人二度會談。



政治大學國際關係研究中心16日下午舉辦“2023年拜習會與美中台關係走向”座談會，由政大國際關係研究中心主任、東亞特聘教授寇健文主持，並邀請政大國關中心研究員劉復國、政大國關中心副主任、東亞所特聘教授王信賢、政大國關中心助理研究員曾偉峯、中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊與談。



寇健文表示，這次習拜會非常重要，攸關中美之間的關係能不能適度緩和，可以看出無論是中方或美方，都有非常強烈的需求要與對方領導人碰面，決不是單方面的，而是雙方面的。“習拜會”中也談到軍事溝通、航班擴充、人員交流、禁毒、AI等各方面議題，對於未來中美關係會是怎麼樣的走向、產生怎麼樣的影響，值得我們注意。



寇健文說，對台灣來講，尤其關心的是中美兩大國在“習拜會”接觸後後，方向怎麼走，對台灣會產生什麼樣的影響。



寇健文指出，中美兩國雖然有需要合作的議題，但在很多重要議題上，立場依然存在矛盾，儘管雙方都在營造友善溝通的氣氛，但也只是氣氛，實質還是得看未來雙方官員的溝通方式而定。