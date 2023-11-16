﻿李家超著T恤落區　街坊：有信心他幫到我

中評社香港11月16日電／據大公報報導，行政長官李家超昨日再次落區，零距離與市民互動交流，他先後到訪慈雲山和順利邨，瞭解兒童照顧服務，以及東九龍智慧綠色集體運輸系統走線的概況。



身穿印有“香港HK”綠色Polo T恤的李家超融入群眾當中，十分親民。他說，政府團隊會繼續努力不懈回應社會所需，並全力推進和落實施政報告提出的政策，共建關愛共融社會，讓經濟蓬勃發展，市民安居樂業。他又呼籲市民在12月10日踴躍投票，選出有心、有能力、愛國愛港的區議員，共同服務市民，共建更美好社區。



大公報記者 龔學鳴



這是李家超於宣布新一份施政報告後首次落區。他在民政及青年事務局局長麥美娟、勞工及福利局局長孫玉菡及社會福利署署長李佩詩的陪同下，先到訪慈雲山慈樂邨一間學前兒童課餘托管服務中心，與家長交談並聆聽意見。李家超表示，中心內的小朋友活潑好動，他們異口同聲說很喜歡到中心，因為可與其他小朋友一起做功課和玩遊戲。



有家長向特首大贊托管服務十分好，減輕他們的壓力之餘，也能讓他們好好分配時間，“中心環境安全舒適，又有同齡小朋友跟自己的子女一起玩和學習，大家有伴，對家長和子女都有很大幫助！”



支援幼兒照顧 增社會勞動力



其後，李家超探訪了一名參與“鄰里支援幼兒照顧計劃”的“社區保姆”，瞭解她和受照顧幼兒的生活情況。三年前在中心的介紹下，五十多歲的邱女士加入成為“社區保姆”，現正照顧兩名女童。她對特首說很喜歡這份職務，可在家工作及獲發獎勵金幫補家計，又幫到上班的鄰居照顧小孩子。



李家超說，“鄰里支援幼兒照顧計劃”一方面釋放了家庭勞動力，另方面由鄰里照顧孩子，家長更安心，這個計劃可謂雙贏。他又表示，新一份施政報告提出一系列鼓勵生育措施，當中包括加強支援新生家庭和在職家庭育兒，期望可透過政策導向鼓勵市民生育，同時推動企業制定家庭及育兒友善政策。他承諾，特區政府會繼續凝聚社會力量，建立關愛共融的社區，締造有利家庭發展的環境。

