金融制度需改革　做好風險防控

中評社香港11月16日電／據大公報報導，“中國經濟運行與政策”國際論壇昨日舉行。論壇上多位海內外專家學者、商界領袖和政府官員就國家持續邁向高質量發展的趨勢下香港未來的機遇進行深入探討。



環球供應鏈加入AI元素



中國社科院財經戰略研究院院長何德旭表示，香港要持續優化及突出香港國際金融中心的地位，特別是股票市場以及金融整個制度方面需要多些改革、創新及嘗試。他說，香港要繼續打造主導型的離岸人民幣市場，做最強、最大、最優的離岸人民幣中心。另外，他認為，香港在謀求發展時也要做好風險防控，例如是控制好股票、房地產市場的風險。



廣州市社科院院長張躍國表示，廣州和香港都是粵港澳大灣區的核心引擎，如果能夠把兩地的優勢叠加起來，把差異作為催生文明新形態的獨特生態位，那麼兩地互動合作的未來成長性一定會有更大的想像空間。他建議，香港和廣州應該抓住粵港澳大灣區建設的重大機遇，聚焦廣州南沙這個重大戰略性平台，提升市場一體化水平，引領帶動大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地，以及中國式現代化的引領地。



斯坦福大學商學研究院榮休教授Philip H. Knight、斯坦福大學商學院榮休教授Michael Spence表示，隨著世界老齡化，人工智能（AI）尤其重要，將成為人類的助手，以及在環球供應鏈上加入AI元素，可以提升當中的效率。



特首政策組組長黃元山表示，今年是全面貫徹二十大報告精神的開局之年，也是國家提出“一帶一路”倡議10周年，明年還將迎來《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布5周年。希望今次論壇可為香港如何把握國家高質量發展源源不絕的機遇帶來新的啟迪，以充分發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特地位和優勢。