﻿邵逸夫獎得主勉港青投身科研要堅持

中評社香港11月16日電／據大公報報導，2023年“邵逸夫獎”頒獎典禮日前舉行，本年度共有三個領域七位科學家獲獎。其中生命科學與醫學獎得獎人Eva Negales以及Patrick Cramer於本月11日分享科研成果及其意義。兩人的研究使轉錄機制在原子尺度上視覺化，揭示了基因轉錄機制步驟，該項發現有助於藥物研發和疾病認識。 Eva Negales鼓勵香港年輕人投身生物學研究，堅持不懈繼續探索未知領域。



今年“邵逸夫獎”有七位國際科學家分別獲數學科學、天文學、生命科學與醫學三個獎項，其中生命科學與醫學獎頒給Patrick Cramer和Eva Negales，表彰他們開創性的結構生物學研究。



Patrick Cramer和Eva Negales各自的研究，共同使負責基因轉錄的蛋白質機制能夠於單個原子尺度上視覺化，揭示基因轉錄機制步驟，正常基因轉錄如何促進健康，機能失調如何導致疾病。



透視基因轉錄機制



基因轉錄機制是生命最核心的過程之一，共有四個步驟：啟動，暫停／啟動子清除，延伸，終止。其中轉錄前起始複合體（PIC）對細胞功能有重要意義，是啟動基因轉錄過程所必需的結構，但其數量稀少，不僅脆弱還會不斷移動，在電子顯微鏡拍攝捕捉其結果的過程中，PIC的移動會導致圖像模糊，因此科學界很長一段時間都難以確定其形態。



Eva Negales開創冷凍電子顯微鏡技術，最終捕捉到PIC複合體結構。回憶起研究過程，Negales說：“我很自豪，我記得很清楚，我們在那一刻取得了突破，我們都明白這項發現將多麼重要。”



助瞭解疾病研發新藥



而Patrick Cramer則通過使用X射線晶體學和冷凍電子顯微鏡技術捕捉基因轉錄的連續步驟，從而確定了包括完整的PIC結構在內的多種有關基因轉錄的複雜結構組成。二人的發現引發了當代對基因轉錄理解模式的轉變。

