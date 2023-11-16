富權：柳暗花明又一村，輕舟已過萬重山

中評社香港11月16日電／澳門新華澳報16日發表富權文章：柳暗花明又一村，輕舟已過萬重山，內容如下。



攸關藍白是否能合的最關鍵也是最後一次的政黨協商，昨日上午在馬英九基金會進行，並由馬英九見證。中國國民黨主席朱立倫，黨籍台灣地區領導人參選人侯友宜，和民眾黨主席也是該黨的台灣地區領導人參選人柯文哲，進行政黨協商。經過逾兩小時協商後，兩黨發布四點共識，其中最核心的“藍白合”參選“二零二四”的方式是，將由馬英九、國民黨、民眾黨，各推薦一位民調統計專家，由民調統計專家檢視評估十一月七日至十一月十七日社會各界公布的民調結果，及國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。“藍白合”後，兩黨共同組成競選委員會，全力輔選正副台灣地區領導人候選人，及兩黨推薦的“區域立委”候選人，“不分區立委”政黨票由各黨各自努力。



比照藍白兩黨過去尤其是在正式進行政黨協商之後分別提出的方案，昨日政黨協商達成的共識，有以下幾個特點：



一、國民黨放棄了必須在“全民調”中加入政黨對比的內容，而柯文哲也放棄了專門為“藍白合”進行“全民調”的民調作業的主張。也就是說，此方案的本身不做民調，亦即雙方都對自己的訴求作出了重大讓步。

