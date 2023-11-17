王勇答中評：習拜會促中美關係走出困境

北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇（網絡資料圖） 中評社香港11月17日電（記者 郭至君）當地時間11月15日，國家主席習近平在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇第一時間就中美元首舊金山會晤釋放的一些信號對中評社記者進行解讀，他認為，此次會晤非常重要，對中美關係走出困境，避免衝突具有重要的意義。



王勇表示，中美兩國領導人舊金山會晤取得了很大的進展，在處理中美關係的戰略原則方面進行了交流溝通，達成了負責任的管控雙方的競爭這樣一個共識。與此同時，在具體的事務性的問題上，中美雙方也達成了一系列的協議，包括加強雙方的溝通和對話，妥善處理在海洋事務、經貿等多方面的分歧，恢復軍方之間的交流避免引發可能導致的衝突，增加航班擴大民間交往的基礎等，“應該說，這次中美元首舊金山會晤非常重要，不僅具有戰略意圖的溝通，也達成了諸多具有實質內容的協議，對中美關係走出困境，避免衝突具有重要的意義，對兩國關係回暖也具有標誌性的意義。”

