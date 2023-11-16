韓聯參：朝鮮或將試射固體燃料中程彈道導彈

中評社香港11月16日電／韓聯社消息，韓國聯合參謀本部（聯參）16日就朝鮮宣佈成功進行新型中程彈道導彈(IRBM）的固體燃料發動機試驗一事表示，朝方很有可能進行後續的固體燃料中程彈道導彈試射。



聯參公報室室長李成俊（音）當天在國防部例行記者會上就“朝鮮為提高射程而研發固體燃料中程彈道導彈”的提問表示，軍方認為，朝方意在通過該項目在有事時針對關島等聯合國軍司令部後方基地、駐日美軍基地進行打擊，並以此確保切斷韓半島戰力增援的打擊能力。



李成俊表示，朝鮮目前正在研發固體推進劑短程彈道導彈（SRRM）和遠端彈道導彈（ICBM），該試驗是拓展研發新型固體推進劑中程彈道導彈的第一階段活動，這對韓半島乃至全世界的和平穩定構成嚴重威脅。



他還表示，韓美正基於情報部門之間的緊密合作，對朝鮮技術研發動向、活動和各種挑釁可能性進行持續追蹤監視。為應對日益升級的朝鮮核導威脅，韓軍在致力於提升韓美延伸威懾執行力的同時，不斷加強韓國型三軸體系等自主應對能力。



據朝中社15日報導，朝鮮已成功研製出新型中程彈道導彈用大功率固體燃料發動機，並分別於本月11日和14日進行第一級發動機和第二級發動機的地上點火試驗，兩次試驗均取得了令人滿意的結果。