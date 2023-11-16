尹錫悅岳母偽造文書案終審獲刑1年

中評社香港11月16日電／韓國總統尹錫悅的岳母崔銀順（音）偽造銀行存款餘額證明書案終審16日宣判，最高法院大法院駁回被告人方面提出的上訴，維持二審判決，判處崔銀順有期徒刑1年。



韓聯社消息，終審裁定和判決自宣告之日起發生法律效力。崔銀順於今年7月被當庭逮捕，若不獲得假釋或赦免，必須服刑至明年7月。她因涉嫌偽造文書、利用偽造文書、違反《關於實名登記不動產的法律》而被起訴，一審和二審法院均判其有期徒刑1年。大法院認定，原審判決中不存在對有關法理的誤解，未對判決帶來錯誤影響。



崔銀順涉嫌在購置京畿道城南市島村洞一塊地皮的過程中偽造在2013年4月1日至10月11日期間分四次存入儲蓄銀行共349億韓元（約合人民幣1.95億元）的銀行餘額證明，並因此被起訴。經查發現，合夥人安某以獲取房地產資訊為由要求崔銀順提供銀行存款餘額證明，崔某接受該要求並偽造證明書。



她還涉嫌與安某勾結，于2013年8月7日針對島村洞地皮提起訴訟要求退回定金，並向法院提交偽造的100億韓元存款餘額證明。此外，她還涉嫌2013年10月購入島村洞不動產時借用安某女婿名義簽合同並登記，違反《關於實名登記不動產的法律》。



崔銀順在受審過程中承認偽造文書，但否認其餘指控。一審和二審均認定崔某被指控事項均構成犯罪，並判處其實刑。二審法院曾于7月21日宣判時表示，被告人的申辯權充分得到了保障，且其犯罪情節極其嚴重，有再次犯案和逃逸之虞，故將其當庭逮捕。後於9月份，她向大法院提出保釋申請並提起上訴，但大法院當天均予以駁回。