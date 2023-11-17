潘兆民語中評：習拜會確立中美關係走向穩定

財團法人兩岸關係研究院執行長潘兆民。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月17日電（記者 方敬為）中美元首15日於舊金山會晤，財團法人兩岸關係研究院執行長潘兆民接受中評社訪問表示，有三個指標確立中美關係將走向穩定，包括美方專設會晤地點，而非簡單的APEC場邊會晤、中國國家主席習近平願意踏上美國國土、中美雙方在台灣議題上產生底線共識。



潘兆民，政治大學東亞研究所博士，現任東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授、兩岸關係研究院執行長，曾任東海大學國際教育合作處副國際長、東海大學就業輔導暨校友聯絡室主任、美國紐約州立大學政治系訪問學者及上海復旦大學訪問學者。



美國總統拜登11月15日在舊金山亞太經合會（APEC）大會前夕，先會晤中國國家主席習近平，兩人在舊金山南部費羅麗莊園（Filoli estate）晤談，這是拜習去年11月在印尼峇里島G20高峰會場邊會面以來，睽違1年再度面對面會談，也是習近平睽違6年後再次訪美。



論及習拜會面對美中關係的走向，潘兆民認為，雙邊穩定彼此關係的基調明確，至少在明年底美國總統大選前，應該不會再激化彼此的競爭態勢，從這次中美元首會面的過程中，可以觀察出三個主要指標佐證。

