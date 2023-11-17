柯文哲稱AIT關切藍白合林家興：刺激民調

中國國民黨發言人、台中市第七選區“立委”參選人林家興。（中評社 資料照） 中評社台中11月17日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲在“藍白合作”達成共識後，自曝接到美國在台協會（AIT）來電關切。中國國民黨發言人、台中市第七選區“立委”參選人林家興接受中評社訪問表示，柯或藉此釋出與美方互動密切的訊號，同時讓外界有“美方較信任白營”印象，可以在藍白大選正副組合確立前，刺激個人的民調。



林家興1990年生，政治大學歷史學系、政治學系雙主修學位、台大“國發所”兩岸關係碩士、紐約大學國際關係碩士，曾任國民黨青年團長、國民黨文傳會副主委兼任黨史館長，是國民黨最年輕的黨史館長，現任國民黨發言人。今年7月12日獲黨提名參選台中市第七選區“立委”，挑戰2020年全台最高票綠委何欣純。



藍白合15日底定，18日將揭曉正副組合。柯文哲卻在藍白政黨協商之後，在政論節目上宣稱AIT曾致電關切藍白合，並稱美、中都介入台灣選舉。AIT於16日發聲明指出，美國在台灣選舉中不會選邊站隊，美方致力於公平對待所有參選人。



對於柯的舉動，林家興認為，由於接下來藍白兩黨要透過民調表現來決定誰正、誰副，柯主動宣稱接獲AIT電話關切藍白合，不排除是為了刺激其個人民調表現，力促“柯侯配”。可以發現，民眾黨在藍白兩黨協商後，對於競賽條件雖然同意，卻也釋放出一些“相對不利、委曲求全”的氣氛，顯然有意藉此催化支持者在18日結果揭曉前衝刺民調。



林家興研判，柯文哲宣稱接到AIT電話關切藍白合，藉此釋出與美方互動密切的訊號，同時讓外界有“美方較信任白營”印象，以吸引非綠選民支持其擔任正的，這在選舉策略上，無可厚非，予以尊重。



不過，林家興也提醒，在國際外交慣例上來說，通常不會貿然將與外館互動的情形、細節對外公布，這恐怕會讓對方感到不被尊重，也會令外館失去信任感。

