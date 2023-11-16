趙少康：藍白合高興一天就好不確定因素很多

針對藍白合底定，趙少康在臉書發文表示看法。(照:趙少康臉書) 中評社台北11月16日電／藍白合15日終於成局，中廣董事長趙少康對此結果表示，藍白合高興一天就好，2024大選現在才真正起跑。他強調，關於昨天的結果，應該讓許多“立委”參選人和支持者都鬆了一口氣，不過高興一天就好！別忘了2004連宋配之初的聲勢也遠勝陳水扁，最後關頭卻被拉近，才讓兩顆子彈能夠翻盤，千萬別小看民進黨的基本盤和擅長的選舉手段，未來的不確定因素還很多，任何風吹草動都可能影響台灣選局的轉折。



中國國民黨與台灣民眾黨15日政黨協商在馬英九斡旋下敲定整合併提出六點聲明，其中在2024大選正副人選部分由國民黨、民眾黨、馬英九三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調結果，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



趙少康今天在臉書發文表示，“藍白合”跨出重要的一步，馬英九支持全民調，被藍營支持者罵了幾天，促成了台灣選舉史上最戲劇性的一頁，不過仔細分析，真正讓步的其實是柯文哲，柯文哲的醫學科學訓練最後還是讓他的理性克服了感性。



趙少康指出，他早就說，只要用理智思考就知道藍白必須合作，否則柯侯都不會當選，不會當選，第二名跟第三名有什麼差別？柯文哲當了8年台北市長，最清楚多幾席少幾席“立委”又如何？民眾黨最重要的是取得執政權、行政權，才能免於泡沫化，相信柯文哲心中早就已經想過要怎麼合，“漫天要價，就地還錢”是談判的手段，只是柯旁邊的人太入戲，把他談判的條件都當真，不願妥協。



趙少康認為，柯文哲最近以來的發言其實也是開始暗示、教育和說服支持者最後還是必須藍白合，加上有了馬英九的臨門一腳，以前“總統”的高度出手，讓柯文哲有面子、順勢有了下台階。



趙少康也提到郭台銘，應該如何跨出他的下一步。郭董有超過90萬人連署支持，已經展現了實力，過程中也提出許多政見。趙少康奉勸郭董，哪怕初選至今對國民黨高層有再多的怨懟、不滿，如今最困難的藍白合已經促成，實在該見好就收，執意參選也不會當選，反而變成鬧場罪人，何必呢？“三個和尚”如果願意合作，就會有水喝。



趙少康強調，關於昨天的結果，應該讓許多“立委”參選人和支持者都鬆了一口氣，不過高興一天就好！別忘了2004連宋配之初的聲勢也遠勝陳水扁，最後關頭卻被拉近，才讓兩顆子彈能夠翻盤，千萬別小看民進黨的基本盤和擅長的選舉手段，未來的不確定因素還很多，任何風吹草動都可能影響台灣選局的轉折。



最後，趙少康表示，2024大選現在才算真正起跑，超過6成期待政黨輪替的選民請振作起來，捐棄成見，一起贏回台灣的公理正義。