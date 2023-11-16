藍白合18日揭曉正副組合　關鍵3裁判曝光

政大政治系主任、選研中心特聘研究員陳陸輝。（中評社 資料照） 中評社台北11月16日電／藍白合15日底定，將由中國國民黨、台灣民眾黨、馬英九各推薦1位民調專家，共同檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調結果，18日公布正副組合。相關訊息指出，3方推薦的民調專家已初步定案，馬英九擬推薦政治大學政治系主任、選研中心特聘研究員陳陸輝；國民黨推薦文化大學新聞系教授莊伯仲；民眾黨主席、2024參選人柯文哲則推薦求真民調公司總經理關智宇。



柯文哲今日上午也透露，馬英九有把推薦名單告訴他，他們有查過，尊重專業，沒意見。



藍白15日政黨協商敲定整合，由藍、白、馬三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



台媒報導表示，馬英九擬推的陳陸輝，研究專長是民調，曾與國民黨推薦的學者洪永泰出版過政治學專書《民意調查》，11月6日曾撰文“全民調沒有說的誤差冰山”，指出全民調的可能誤差冰山問題，都需要考慮評估。



國民黨將推薦文化大學新聞系教授、中華傳播管理學會理事長莊伯仲，他曾任中國國民黨文傳會主委兼發言人、《中央社》監事。



柯文哲推薦求真民調總經理關智宇，柯辦發言人戴于文表示，關智宇畢業於中正大學政治學研究所，由民調學界大老黃紀親自指導教學。從事民意調查工作已超過20年，主持過多項中央與地方政府及各大政黨選舉的民調專案，實務經驗豐富，相信會秉持科學、理性、務實的態度，嚴格檢視各方民調的結果。