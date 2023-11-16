習近平在美國友好團體聯合歡迎宴會上的演講

中評社北京11月16日電／匯聚兩國人民力量 推進中美友好事業——在美國友好團體聯合歡迎宴會上的演講



（2023年11月15日，舊金山）



中華人民共和國主席 習近平



女士們，先生們，朋友們：



很高興在舊金山，同美國各界朋友見面，共敘友情，共話友好。1985年我第一次訪問美國，就是從舊金山入境，我對美國的第一印象來自舊金山，至今還保存著一張在金門大橋的留影。



首先，我要向組織這次活動的美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、亞洲協會、美國對外關係委員會、美國商會等友好團體表示衷心感謝！向長期致力於中美關係發展的美國朋友表示誠摯問候！向友好的美國人民致以良好祝願！



舊金山見證了中美兩國人民百年交往的歷史。158年前，大批中國工人來到美國，修建連接東西海岸的太平洋鐵路，篳路藍縷，在舊金山建起了西半球歷史最悠久的唐人街。從這裡出發，中美兩國之間發展起7600億美元雙邊貿易和累計2600多億美元雙向投資，建立起284對友好省州和友好城市關係，最多每周300多個航班和每年500多萬人次的相互往來。這是全世界近四分之一人口共同繪就的宏偉畫卷。



舊金山見證了中美建設美好世界的努力。78年前，在攜手戰勝法西斯主義和軍國主義之後，中美共同參與發起舊金山制憲會議，推動建立了聯合國，中國第一個在《聯合國憲章》上簽字。從這裡出發，二戰後的國際秩序得以建立，100多個國家相繼獲得了民族獨立，幾十億人口最終擺脫了貧困，世界和平發展進步的力量不斷成長。這是各國人民和國際社會攜手取得的碩果。

