11月16日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月17日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧主持11月16日外交部例行記者會，並就中美元首舊金山會晤等議題回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：習近平主席在舊金山同美國總統拜登舉行了會晤，國際社會對此高度關注。發言人能否進一步介紹會晤情況和成果？



毛寧：當地時間11月15日，國家主席習近平應邀在舊金山同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首坦誠深入地交換了意見。雙方進一步探討了中美兩個大國的正確相處之道，進一步明確了中美共同肩負的大國責任，形成了面向未來的“舊金山願景”，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明了方向，規劃了藍圖。這是一次積極、全面、富有建設性的會晤，具有戰略意義和深遠影響，是當今國際關係中的大事件，必將成為中美關係史中的里程碑。



習近平主席全面闡述了中方對於穩定改善中美關係的權威立場，高屋建瓴地指出，中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。這“五個共同”為中美關係的穩定發展澆築起五根支柱，開辟了中美關係面向未來的新願景。



此次中美元首會晤取得多方面成果，在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識。這些重要共識和成果進一步說明，中美之間有著廣泛共同利益，也進一步印證了互利共贏是中美關係的本質特徵，對話合作是中美兩國唯一正確選擇。



舊金山會晤是一次為中美關係增信釋疑、管控分歧、拓展合作的重要會晤，也是一次為動蕩變革的世界注入確定性、提升穩定性的重要會晤。舊金山應當成為穩定中美關係的新起點，雙方應當從舊金山再出發，打造新願景，進一步夯實中美關係的根基，打造和平共處的支柱，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續的方向發展。



土耳其阿納多盧通訊社記者：中美元首舊金山會晤後，中美宣布恢復去年佩洛西竄台後暫停的兩軍溝通機制，是什麼促成了雙方作出這一決定？美方是否在對台政策上向中方作出保證？



毛寧：中方始終重視中美兩軍交流。此次舊金山會晤，兩國元首同意推動和加強中美各領域對話合作，包括在平等和尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。