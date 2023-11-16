侯友宜提原民4政策　健保補助、保障土地權

國民黨2024參選人侯友宜舉辦記者會發表原住民政策。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北11月16日電／中國國民黨2024參選人侯友宜16日發表原住民政策，提出照顧原住民長者健康、振興原鄉經濟、推動“原住民族學校法”、制定“原住民族土地及海域法”等4大主張。侯友宜表示，原住民族是最早在台灣扎根的族群，必須受到公平對待，並給予更好的發展舞台，對於現階段不完善的地方，未來絕對會用最大的力量照顧族人，保障族人權益，讓原住民族在台灣土地上，綻放美麗“原”色。



侯友宜表示，部落長輩是原住民文化與技藝的重要保存者及傳承者，為好好照顧長輩的健康，將保障55至64歲原民長者，都享有排富的全額補助健保。而面對當前許多原住民族地區欠缺資本投入發展，未來也將提高“中央”補助，輔導在地原住民，善加利用天然資源優勢，並結合文化特色，轉化為永續經濟產業，創造更多的原鄉工作機會，讓觀光客進來、青年人返鄉、農特產賣出去。



侯友宜也指出，為完善原住民族完整的文化語言教育體系，將推動“原住民族學校法”，讓原住民族子女可以在主流教育體制中，擁有選擇原住民族學校的機會，落實原住民族教育自治。而針對原住民族土海法歷經多年依舊卡關，侯友宜也承諾，會繼續推進“原住民族土地及海域法”，尊重原住民族與大自然的相處方式與智慧，堅定保障原住民族土地及海域的基本權利，並儘速確定各族傳統領域。



侯友宜說，很感謝族人為自己起了一個原住民名字“馬耀（Mayaw）”，這個名字不只象徵著“中華民國”土地上的所有人，不分族群、地域，將2300萬人團結在一起，更賦予自己勇士的精神，未來將持續為台灣及原住民族安居樂業的生活，努力奮鬥。



今日政策記者發表會，包括國民黨“立委”鄭天財、孔文吉、平地原住民“立委”參選人黃仁、新北市平地原住民議員宋雨蓁、台北市娜魯灣文化協會理事長吳國譽、新北市原住民婦女服務協會理事長黃秀英，及各族頭目皆到場支持，新北市原住民代理總頭目張新枝則為侯友宜披上“情人袋”，並與族人共同大圍舞，象徵族人對侯友宜的滿滿的祝福與支持。