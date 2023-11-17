外交部：舊金山會晤為世界注入確定性

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京11月17日電（記者 海涵）習近平主席日前在舊金山同美國總統拜登舉行會晤，國際社會對此高度關注。外交部發言人毛寧11月16日在例行記者會上介紹，舊金山會晤是一次為中美關係增信釋疑、管控分歧、拓展合作的重要會晤，也是一次為動蕩變革的世界注入確定性、提升穩定性的重要會晤。



毛寧說，當地時間11月15日，國家主席習近平應邀在舊金山同美國總統拜登舉行會晤。兩國元首坦誠深入地交換了意見。雙方進一步探討了中美兩個大國的正確相處之道，進一步明確了中美共同肩負的大國責任，形成了面向未來的“舊金山願景”，為實現中美關係的健康、穩定、可持續發展指明了方向，規劃了藍圖。這是一次積極、全面、富有建設性的會晤，具有戰略意義和深遠影響，是當今國際關係中的大事件，必將成為中美關係史中的里程碑。



毛寧表示，習近平主席全面闡述了中方對於穩定改善中美關係的權威立場，高屋建瓴地指出，中美要共同樹立正確認知，共同有效管控分歧，共同推進互利合作，共同承擔大國責任，共同促進人文交流。這“五個共同”為中美關係的穩定發展澆築起五根支柱，開辟了中美關係面向未來的新願景。



毛寧介紹，此次中美元首會晤取得多方面成果，在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識。這些重要共識和成果進一步說明，中美之間有著廣泛共同利益，也進一步印證了互利共贏是中美關係的本質特徵，對話合作是中美兩國唯一正確選擇。



毛寧說，舊金山會晤是一次為中美關係增信釋疑、管控分歧、拓展合作的重要會晤，也是一次為動蕩變革的世界注入確定性、提升穩定性的重要會晤。舊金山應當成為穩定中美關係的新起點，雙方應當從舊金山再出發，打造新願景，進一步夯實中美關係的根基，打造和平共處的支柱，推動兩國關係朝著健康、穩定、可持續的方向發展。

