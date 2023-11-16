邱毅：藍白合要真團結　比民調有五點須落實

邱毅表示，藍白合要真正團結，有五點必須落實。（照片：邱毅臉書） 中評社台北11月16日電／藍白合15日底定，將由中國國民黨、台灣民眾黨、馬英九各推薦1位民調專家，共同檢視評估11月7日至17日社會各界公布的民調結果，18日公布正副組合。前“立委”邱毅今天在臉書發文表示，藍白合成形，但要促成真正的團結，接下去的民調統計專家的角色至關重要，有五點必須落實。



相關訊息指出，3方推薦的民調專家已初步定案，馬英九推薦政治大學政治系主任、選研中心特聘研究員陳陸輝；國民黨推薦文化大學新聞系教授莊伯仲；民眾黨主席、2024參選人柯文哲則推薦求真民調公司總經理關智宇。



藍白15日政黨協商敲定整合，由藍、白、馬三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



邱毅強調，藍白合成形，但要促成真正的團結，而不是形式的團結，接下去的民調統計專家的角色至關重要，他認為有下列五項重點必須落實：



第一是三位民調統計專家，其中兩位是國民黨，所以必須採共識決，而非多數決。



第二是既然坊間民調回溯至7日，就必須採取嚴格把關，類民調、全市話必須剔除，調查內容是個人互比的也不能用，只取擷侯柯對決賴蕭，柯侯對決賴蕭之對比民調者。



第三是對比民調應強調柯侯或侯柯支持率，還是兩者與賴蕭之支持率差距，必須有明確定義。



第四是既然是公平競爭，採取誤差範圍讓分的做法，就已違反公平原則，三位專家應否決此一違反民調統計專業的做法。



第五是為何回溯期是11月7日，必須說明，以服人心，若覺不當，民調統計專家可以共識決進行調整。