台北故宮摔破國寶“監院”糾正促改善眾多疏失

台北故宮破損文物“清 康熙款 暗龍白裡小黃瓷碗”。(照:故宮提供 資料照) 中評社台北11月16日電／台北故宮博物院典藏近70萬件國寶文物，肩負文物保存管理之重責。但故宮分別在2021年2月3日、2022年4月7日打開文物包裹後發現，“明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗”、“清 康熙款 暗龍白裡小黃瓷碗”破損；2022年5月19日整理文物時，又因人員作業疏忽導致“清 乾隆 青花花卉盤”掉落破損，引發軒然大波。“監察院”教育及文化委員會今通過糾正故宮，也要求“行政院”督促所屬檢討改善。



“監察院”今天發佈新聞稿指出，“監察委員”蔡崇義、王麗珍、王美玉深入調查後發現，故宮庫房工作空間雜物堆疊紊雜，不僅防護設施不足，且人員分工及動線混亂不明，長期置文物安全於高度風險中，肇致故宮文物因人為疏忽而掉落破損，傷害文物甚鉅，重創故宮保護文物瑰寶之形象及聲譽。



“監委”也指出，因故宮文物過去於特別參觀、策展、修護等開箱提件之人員接觸紀錄未臻詳實，且文物之裂痕狀況亦未確切記載登錄，致無從追溯文物破損之相關原因及責任，也顯有疏失。



此外，故宮於2021年12月至2022年6月間將高階圖檔放置對外開放查詢服務的網路儲存裝置進行處理作業，造成有心人士利用系統漏洞，存取未對外開放之圖檔，肇致超過3萬張故宮文物高階圖檔外流。詎故宮於2022年6月13日接獲民眾通報後，直至2023年3月14日媒體報導後逾9個月始通報，違反資通安全管理法相關規定，核有疏失。



另針對文物保存及管理、修護空間配置、人才引進與院區維安等問題，“監察委員”亦促請故宮儘速檢討改進。其中，“監委”指出，現行故宮文物保存，部分仍以數個文物牛皮包裹裝，部分改以藍布盒裝，惟主要為多物一盒且多層堆疊於鐵箱之方式保存。



另鐵箱依舊有以木絲區隔者，目前雖逐步改以棉被及棉墊區隔替換，但人工搬運時除易生風險，且關箱時易有外力施壓之可能，均顯示故宮保存文物方式仍有極大檢討改善空間。“監委”也指出，實地履勘發現故宮山洞庫房環境條件欠佳。

