楊諾軒答中評：讓更多人瞭解精神健康重要性

香港青年協進會主席楊諾軒（圖片由受訪者提供） 中評社香港11月17日電（記者 段曉魯）有報導指出，香港市民整體的精神健康狀況持續堪憂，近月以來多起由精神健康問題引發的社會慘劇。香港青年協進會主席楊諾軒接受中評社採訪，他表示，特區政府應加強公眾對精神健康的認知和宣傳，提高社會關注度和重視程度，以便更多人能夠瞭解精神健康的重要性。



楊諾軒表示，讓香港市民的整體精神健康得到重視，需要從幾個方面入手。首先，加強公眾對精神健康的認知和宣傳，提高社會關注度和重視程度，以便更多人能夠瞭解精神健康的重要性。其次，需要建立一個全面的精神健康服務體系，提供多元化的服務，包括心理治療、藥物治療、社區支持等，以滿足不同人群需求。



楊諾軒亦表示，精神健康服務涉及到人們的身心健康和生命安全，服務質量的好壞直接關係到患者的康復。因此，需要對香港本地精神健康服務進行全面的檢視，確保服務質量和安全性。同時，也需要加強對精神健康服務體系的監管和管理。



談到解決眼下香港精神健康支援服務人手不足的問題，楊諾軒認為，可以從以下幾個方面入手。



一、 政府可以加大培訓和招募力度，提高工作的吸引力和薪酬待遇，吸引更多人從事精神健康服務工作。



二、 政府可以增加精神健康資源的投入，包括資金、設備和場地等，提高精神健康服務的覆蓋面和質量。



三、 政府可以加強與社區組織和機構的合作，例如地區康健中心，發揮社區資源的作用，提高精神健康服務的連續性和協作性，同時也可以與社區團體合作支持，減輕精神健康服務的壓力。



四、推行數字化精神健康服務。政府可以推行數字化精神健康服務，通過互聯網和移動應用等方式，提供在線咨詢和治療等服務，以便獲得精神健康支援。



楊諾軒指出，要解決精神健康問題的根源，需推行全面性的調查研究。特區政府可以委託專業機構和學者開展全面性的調查研究，瞭解精神健康問題的具體情況、成因、影響和解決方案等，為政策制定提供科學依據。此外，加強社會參與和反饋。特區政府應該加強與社會各界的溝通和協作，聽取市民和專業人士的意見和建議，瞭解他們對精神健康問題的認識和看法。