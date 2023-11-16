為何讓？柯妻陳佩琪：他不願人民再受綠荼毒

民眾黨2024參選人柯文哲夫婦。（陳佩琪Peggy 臉書） 中評社台北11月16日電／藍白合15日底定，18日公布正副組合。針對被質疑台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲讓步太多。柯文哲妻子陳佩琪16日在臉書表示，民進黨執政這幾年的倒行逆施，柯文哲把台灣人看成自己的家人了，不願這塊土地上的人民再受民進黨的荼毒。柯說不要台灣變成別人眼中兵兇戰危的地方，台灣未來需要一個真正能做到勤政、清廉、愛鄉土的執政團隊。



柯文哲16日首度面對媒體說明心中轉折表示，他到基層感受到人民心中非常大的不安，與對戰爭的恐懼。他很努力試圖要贏得選舉，但至今在野不整合很難贏。否則台灣何去何從？這是一個折衷的方法。



陳佩琪16日在臉書表示，數月前有次柯文哲去台南參訪，很晚才回家。他一進門就顯出一副很沮喪的樣子，他說在台南見了一些人，和他們對談的結果，他的結論是台灣再給民進黨執政，台灣會完蛋（他第二天不小心講成我沒當選台灣會完蛋，他承認是他口誤）。陳佩琪沒詳細問柯內容，但民進黨執政這幾年的倒行逆施，很多人是看在眼裡，她們當醫生的對這些年疫情，要口罩沒口罩，要疫苗沒疫苗，要快篩沒快篩，甚至最近的一堆民生問題，缺蛋、錯標日期、美豬洗產地，到能源政策的反覆，空汙造成民眾健康損傷等等，都讓人印象深刻。



陳佩琪指出，最近最讓她有感的是流感疫苗政策，進口外國原液，到台灣再給高端分裝洗成台產貨，她的門診病人很多是高齡長者，一聽到今天打高端，掉頭就走的大有人在，但是這樣的執政黨卻還是現在民調最高的，且很可能以三成多的支持率繼續執政？曾幾次和柯文哲與社會賢達吃飯，他們都不經意表示了對民進黨繼續執政的憂心，千拜託萬拜託說在野一定要整合，他們不想看到民進黨再繼續執政了。



陳佩琪提到，昨天很多人問她，妳先生怎麼啦？為什麼要選擇這樣退讓？他們都說他自己選也有可能會贏，就算要合也要選擇一個勝算最大的組合模式。對於這個問題，陳佩琪左思右想，理由衹有一個，從過去當醫生視病如親的觀念，到從政後看見基層百姓生活的辛苦，柯已經把台灣人看成自己的家人了，柯不願這塊土地上的人民再受民進黨的荼毒。柯說台灣再也禁不起那種幾千億幾千億的特別預算。柯不想再看到用人不看專業、只看是否聽話和忠心的用人方式。柯說不要台灣變成別人眼中兵兇戰危的地方，台灣未來需要一個真正能做到勤政、清廉、愛鄉土的執政團隊。

