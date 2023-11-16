黃國昌退出時代力量加入民眾黨　將列不分區

時代力量前黨主席黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北11月16日電／時代力量中央黨部16日表示，已於今日收到前主席黃國昌的放棄黨籍申請書，並由同仁完成退黨作業，相關回應將於明日召開記者會正式說明。根據黃國昌官方後援會給支持者的信中指出，黃國昌認同柯文哲“把‘國家’還給你”的理念，決定加入台灣民眾黨。傳出黃國昌將列入台灣民眾黨不分區安全名單。



黃國昌，現年50歲，台灣大學法律學系學士、美國康乃爾大學法學碩士、法學博士。曾任政治大學法律系副教授、“中央研究院”法律學研究所研究員、時代力量黨主席、“立委”。



黃國昌表示，2024“立委”選舉，是台灣最有可能成為首次三不過半的“國會”，希望透過與民眾黨的合作，讓人民重新相信“立法院”不是、也不應該是行政機關的護航部隊。黃國昌強調，很多人都覺得他與柯文哲是完全不同的人，對於公共政策看法也存在相當差異，但這些差異之前都有一個最大共同點，就是“不樂見台灣陷入黨同伐異的泥沼”。



對此，民眾黨回應，肯定黃國昌的司法專業及揭弊努力，同時感謝黃國昌認同柯文哲的理念，不過民眾黨依照慣例不會另外公布個別人士入黨與否，詳情以黃國昌本人說法為主。



黃國昌16日發出一封公開聲明，內文如下：



給“公義捍衛行動”夥伴的一封信：



公義捍衛行動的夥伴們，感謝大家一直來對公平正義的支持，大家辛苦了。我是黃國昌，有一些話，必須在此時向大家報告。

