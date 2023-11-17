羅友志：侯柯配機率高　侯面臨三大難關

資深媒體人羅友志接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北11月17日電（記者 張穎齊）2024藍白合底定，18日將公布正副人選。資深媒體人羅友志接受中評社專訪研判，國民黨侯友宜正、民眾黨柯文哲副的組合出線機率高，但未必會贏民進黨賴清德與蕭美琴的搭配。侯將面臨三大難關，包括部分柯粉、年輕中間選民流失，鴻海創辦人郭台銘不願與國民黨合作，侯辯論會上恐被賴壓著打，一樣回到藍綠對決55波。



羅友志，出生於新北市，政治大學廣播電視學系畢業，“有事整合行銷有限公司”總監、廣播節目主持人，曾任三立、東森、中視等電視台記者主管，也曾參選過新北市議員。



藍白15日政黨協商敲定整合，由藍、白、馬三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



羅友志分析，出線機率較高的侯柯配，應會與賴蕭配呈現55波，回歸到藍綠對決，不見得穩贏，甚至可能還略輸賴蕭配一點點，原因在於侯將面臨三大難關，第一、柯粉與年輕中間選民流失，藍白出身2個完全不同體系，柯粉看到侯友宜當正的，恐會拆桌子、退票，且這些年輕中間選民，有些是淺綠、太陽花學運時挺柯的台派，這樣光譜的族群要怎麼投給侯？



羅友志說，第二、郭台銘看到柯文哲退居副手，無法為台灣做事、只想著當監督的角色，他認為郭心裡是相當失望，這個失望已大於責備柯，郭是一心一意想為台灣做事的人，郭與柯原本已達成許多共識，柯郭最有可能促成合作，所以才說郭可能不會選到底，但如今因看到柯可能不是正的，且認為國民黨就是只為了權力，郭應會黯然淡出，不會與國民黨合作。

