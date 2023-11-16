韓國10月中日啤酒進口一減一增

中評社香港11月16日電／受“青島啤酒原料倉小便事件”影響，韓國10月份中國啤酒進口同比銳減四成多，而日本啤酒進口則驟增300%以上。



韓聯社據關稅廳（海關）16日發佈的貿易統計數據，10月中國啤酒進口量同比下降42.6%，為2281噸，進口額同比下降37.7%至192.7萬美元。中國啤酒進口規模和金額自7月以來連續四個月呈現降勢。上月19日，青島啤酒廠一工人爬進原料倉小便的視頻在網上傳開，雖然韓國進口商方面解釋稱，視頻中的工廠生產的產品僅供中國內銷，與進口產品無關，但未能打消消費者的顧慮。



相比之下，日本啤酒進口增勢迅猛，同月日本啤酒進口量同比猛增302.7%，為7243噸，進口額同比劇增377.4%至613.9萬美元。



在日本啤酒進口大增的推動下，上月韓國啤酒進口量同比上升9.4%，為1.8753萬噸，進口額同比增加23.6%至1734.8萬美元。同期，韓國啤酒出口量同比增加18.3%，為7494噸，出口額同比增加47.7%至573.5萬美元。由此，啤酒貿易收支出現1161.3萬美元逆差。



與此相反，燒酒貿易收支則實現928.9萬美元順差。上月燒酒出口量同比上升6.3%，為6185噸，出口額大增29.4%至945.4萬美元。進口規模和金額分別為25噸和16.5萬美元。