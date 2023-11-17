嚴震生：習拜會氣氛佳　恢復軍事對話防誤判

嚴震生。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電（記者 黃筱筠）習拜會15日在美國舊金山舉行，台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，光從會面氛圍來看還不錯，中美提到要恢復軍事對話，這是這次會面比較正面發展。只要中美恢復軍事對話，就不會發生像是南海飛機船艦擦撞事件，區域情勢不會這麼危險，可以避免誤判。會後中美雙方的談話內容也互不否定對方，看出中美雙方釋出善意。



嚴震生，美國德州大學歷史系、政治系雙碩士，普渡大學政治系博士，專長比較政治、國際關係、美國政治、美中台關係及非洲政治。曾任政大國關中心中國社會經濟研究所代所長、美歐研究所所長，現為國關中心兼任研究員。



嚴震生指出，美國總統拜登與中國國家主席習近平15日在舊金山的會晤，選定占地超過兩百公頃的費羅麗莊園（Filoli estate），這是刻意安排，拉高規格，不是在APEC會議場合外面隨便拉一個場地。加上拜登旁邊坐的出席人員，包括：國務卿布林肯、財政部長耶倫、商務部長雷蒙多、國家安全顧問沙利文、白宮經濟顧問布雷納德、總統氣候問題特使克里、印太事務協調員坎貝爾、美國駐華大使伯恩斯、國務院亞太事務助理國務卿康達等人幾乎都是訪問過中國。從場地、人員、到餐桌上的東西等等，可以觀察出來美方鋪陳很久。



他說，現在很多政治事件就是看畫面、氛圍，例如藍白合當天畫面，馬英九、中國國民黨主席朱立倫、國民黨參選人侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲走出來，從表情就看出一些端倪。“習拜會”整個畫面氛圍呈現是還不錯的。美國這次選在郊區的莊園，想要創造習近平2012年訪美跟奧巴馬在加州見面、2017年到佛羅抵達跟特朗普見面的情景，這個會面規格應是符合中國要求，氛圍則是雙方需要的。



嚴震生指出，這次會面代表美國與中國停止雙方關係惡化開始回轉，特別過去這一年，兩國元首都面對國內外很大挑戰跟去年見面狀況不同。今年中國大陸經濟不太好，中國也需要高峰會拉高國內、國外聲量；拜登明年要選舉，但民調輸給對手共和黨特朗普，國外又要面對俄烏戰爭、以巴衝突，雙方都需要彼此。

