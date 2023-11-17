嚴震生：美國不放心賴　侯柯配可預測性高

嚴震生。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電（記者 黃筱筠）藍白合15日談定，將於18日公布正副搭檔人選。台灣政治大學國際關係研究中心兼任研究員嚴震生接受中評社訪問表示，這次美國態度沒有明顯挺民進黨，就是暗助藍白陣營，若以“侯柯配”或是“柯侯配”來看，美方對“侯柯配”會比較放心，因“侯柯配”可預測性高。他舉例，就像台灣民眾黨主席柯文哲接受專訪提到，美國在台協會（AIT）打電話詢問，就透露柯沒有份際，美方擔心柯不受控。



藍白合與中美關係變化有互為影響的關係嗎？嚴震生認為，美國現在至少沒有特別感覺挺綠，就是在暗助藍營。過去蔡英文是美國比較放心，但是從民進黨2024參選人賴清德與中國國民黨參選人侯友宜訪美規格來看，侯比賴高，賴雖只是過境，但侯也是參選人。



他表示，藍白合若是“侯柯配”，美國勢必比較放心，認為侯可以預測，侯又具有本土色彩，但是相對來說，柯文哲不知道在想什麼，柯認為要與國民黨合作，才能讓民進黨下台，但是為了聲量還是批評國民黨。現在藍白合會讓柯支持者認為，柯怎麼會去跟國民黨合，柯不是罵國民黨嗎？



嚴震生指出，現在最大問題就是把支持帶到這個程度，但自己卻不玩了、要下莊，但支持者還不走，這是最大問題。



柯文哲接受媒體專訪提到AIT打電話給他關切藍白合，嚴震生表示，這種事情是不能講的，但卻被柯講出來，所以美國會擔心柯文哲。過去很多和美國互動，都是美方主動公布台灣才能講，但是柯文哲沒有份際。美方會認為“侯柯配”會比“柯侯配”穩定，柯文哲比較難掌握。



如果是“侯柯配”對上“賴蕭配”，美國會比較放心哪一組人選？



嚴震生表示，美國對賴清德真的不放心，雖然有駐美代表蕭美琴擔任副手，美方還是不放心，因為副手沒有實權。“侯柯配”只要柯擔任副手就沒有實權，蕭美琴擔任副手也沒有實際作用。民進黨只是認為可以藉此安撫美國，但是賴可以掌握一切，美國對賴清德就是不放心。美國會認為侯友宜可預測性比較高，且侯也比較謹小慎微。



