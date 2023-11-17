王信賢：美武裝台灣已觸及中國大陸核心利益

政治大學國際關係研究中心副主任、東亞所特聘教授王信賢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月17日電（記者 鄭羿菲）“習拜會”在美西時間15日於舊金山舉行，政治大學國際關係研究中心副主任、東亞所特聘教授王信賢表示，中方提出“美國停止武裝台灣”，這是過去沒有出現過的說法，也就是美方的維持現狀是不夠的，需要走向更廣泛的解決方案，這也代表美國其實已觸碰到中國的核心利益，雖然美國也在管控台灣問題，但其實中美雙方還是有分歧。



舉世矚目的中美“元首”會晤美西時間15日在舊金山舉行，這也是中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在2022年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會場邊會晤後，中美雙方領導人二度會談。



政治大學國際關係研究中心16日下午舉辦“2023年拜習會與美中台關係走向”座談會，由政大國際關係研究中心主任、東亞特聘教授寇健文主持，並邀請政大國關中心研究員劉復國、政大國關中心副主任、東亞所特聘教授王信賢、政大國關中心助理研究員曾偉峯、中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊與談。



王信賢表示，習拜會是中美雙方各取所需、止跌回穩、鬥而不破、改善難度高，中美雖然保持溝通、關係和緩，但只是降低風險。從美國來說，美國很明顯是擔心軍事衝突，特別是美國即將進入大選，共和黨總統候選人沒意外大概就是前總統特朗普，因此拜登政府現在面對俄烏戰爭、以巴衝突，需要展現出管控全球秩序的能力。

