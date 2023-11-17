吳子嘉：藍白合後　柯須維持空戰凝聚年輕票

吳子嘉日前預測藍白登記前幾天會整合。（中評社 資料照） 中評社台北11月17日電（記者 黃筱筠）《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前就接受中評社訪問評估藍白會在登記前整合。他再度接受中評社訪問分析，從藍白合6點共識來看，“侯柯配”方向已經成形，但最後仍要看這兩天民調結果，但是“侯柯配”形式不太可能改變。民進黨會調整選戰策略，真正啟動選戰後，民進黨2024參選人賴清德民調會往上衝四成。至於若是“侯柯配”，為了年輕選票，台灣民眾黨主席柯文哲要繼續維持空戰。



藍白15日政黨協商敲定整合，由藍、白、馬三方共推民調統計專家，檢視11月7日至11月17日社會各界公布的民調，另外國民黨、民眾黨各提供一份內參民調的結果。若超過統計誤差，由勝者得一點，若在統計誤差範圍內，由“侯柯配”得一點。11月18日周六上午馬英九基金會將公布結果。



吳子嘉表示，民進黨之前說已經做好一對一選戰準備，但實際上應該沒有做好選戰準備，否則民調不會這麼低，賴陣營就是要“放冷選情”，才會有三足鼎立的狀態，但是現在藍白初步整合進行民調，民進黨要啟動真正作戰模式，真正啟動後，賴民調應該會往上升至四成。



他也說，鴻海創辦人郭台銘雖然合格連署份數超過90萬份，但郭應該不會去登記了，郭就算去登記，也不會有人理他，除非他要宣傳理念，但是郭也不就是商人。



吳子嘉認為，2024大選選戰就是一對一，最可能就是“侯柯配”對上“賴蕭配”。但現在民調還不準確，要等登記之後成為事實，完全確定之後再看民調會比較準確，現在只是假設，民調支持度還會波動，但目前觀察是非綠陣營佔比較大，大於綠營佔比，但這只是從數據看，還要從登記後一段時間，沈澱下來的數據會比較準確，但可以確定是賴陣營會調整作戰模式，民調會往上衝至四成。



至於賴清德會怎麼打選戰？吳子嘉認為，主要還是打“抗中保台”，綠營解讀藍白合就是中國大陸介入，綠營一定是會狂打這個，民進黨會以“抗中保台”為大選主軸，未來持續打國民黨“立委”馬文君等被杯葛“國防”預算等，“抗中保台”為民進黨選戰主軸。