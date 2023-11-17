快評：中美峰會取得進展　台海衝突風險降低

中評社快評／國家主席習近平15日在美國舊金山斐洛裡莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤，取得多方面進展，包括恢復兩國高層軍事方面的交流等。雙方在會晤中也談到很多分歧和敏感問題，包括台灣問題。



習近平深入闡述了中方的原則立場，指出台灣問題始終是中美關係中最重要、最敏感的問題，美方應該將不支持“台獨”的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。拜登則重申不支持“台灣獨立”，美方恪守“一個中國”政策，無意同中國發生衝突。



長期以來，中美博弈之間，台灣問題始終是繞不開的紅線。中方一直表明，若想減低中美衝突、台海衝突的風險，美國必須在台灣問題上克制、“向後撤”，必須認真權衡繼續支持“台獨”勢力的得失。



這一次的中美峰會沒有在台海問題上取得明顯進展，但也沒有擴大分岐。因為在其他多方面取得進展，包括在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成了20多項共識，雙邊關係得到改善。



妥善管控台灣問題，讓台灣問題處在可控的狀態之內，是中美雙方應努力的方向。世界局勢風雲變幻，只要美國在台灣問題上克制，尊重“一個中國”原則，就能降低台海衝突風險，美方有求於中方的其他問題，相信中方也會願意談判、合作。