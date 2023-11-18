彭韜語中評：習拜會標誌中美戰略性回緩

華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜（中評社資料圖） 中評社北京11月18日電（記者 陸文煜）當地時間11月15日，中國國家主席習近平在美國舊金山斐洛里莊園同美國總統拜登舉行中美元首會晤。兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平和發展的重大問題坦誠深入地交換了意見。華中師範大學台港澳與東亞研究中心副主任、研究員彭韜對中評社記者表示，本次中美兩國元首在相互尊重的氣氛中交換了各方面意見，對兩國當今和今後的關係發展非常重要，有利於改善雙邊關係。但本次會晤只能說是一個中美關係正向發展的量變積累，是中美關係基於戰略性的一定回緩，並未達到中美關係回暖的轉折點標誌作用。未來中美要明確各自的定位、尊重彼此的差異以及和平共處，避免衝突與對抗達成共贏。本次會晤中，中美還初步形成管控台海危機，為台海和平穩定的環境創造有利條件的共識。



中美關係有戰略性回緩 並未達到回暖標誌



彭韜表示，中美關係是當今國際關係中最重要的一對大國關係，本次中美兩國元首在相互尊重的氣氛中就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題以及事關世界和平與發展的重大問題交換了意見，對兩國當今和今後的關係發展非常重要，有利於改善雙邊關係。但本次會晤只能說是一個中美關係正向發展的量變積累，是中美關係基於戰略性的一定回緩，或者說是有增加中美雙方政治互信和管控分歧的作用，並未達到中美關係回暖的轉折點標誌作用。

