社評：中美峰會在台灣問題上傳達強烈訊號

中美舊金山峰會就台灣問題發出兩大訊號 中評社香港11月18日電（評論員 冬日）毫不意外地，剛在舊金山舉行的中美元首峰會如美方高官形容的“實質性”地談到了中美關係中最敏感、最危險的台灣問題。雖然雙方在台灣問題上的分歧難以彌合，但峰會前後雙方的立場表態傳達出兩大強烈訊號，不得不察，尤其要關注中方首次在“習拜會”上明確提出“停止武裝台灣，支持中國和平統一”的要求。



第一大信號，中美為了避免競爭滑向衝突，在管控台灣問題上表現出了一定程度的默契與合作。雙方都認同保持台海和平穩定符合各方利益。



隨著台灣大選的臨近，以及美國進入選舉年，兩岸關係和台海局勢可能進入新的潛在危險期，已成為各方共同的預判。



既然拜登政府將避免競爭滑向衝突當作要務，中方也有意穩定對美關係，雙方勢必在防止台海局勢失控方面達成一定的默契。這首先需要美方抑制“台獨”分裂勢力的活動，其次需要美國克制“以台制華”的衝動，第三需要建立危機溝通與化解機制。



我們注意到，近幾個月，美國官方在各種場合不斷重申美國的一個中國政策沒有改變，美國不支持“台獨”；美國政府公然升級對台官方關係，強化安全合作，官員在台灣問題上大放厥詞等掏空“一中政策”的活動有所收斂。