150件新疆出土文獻鈎沉邊疆歷史

敦煌莫高窟崖體頂部戈壁帶和沙地上採用草方格、灌木植物固沙等綜合治沙措施保障石窟的防風固沙安全。監測結果表明，經過多年對流沙的持續治理，莫高窟受風沙影響情況得到了有效控制（8月4日攝，無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京11月17日電／據光明日報報導，由新疆博物館精心打造的“中華史册——新疆出土文獻展”自2023年8月亮相以來，不斷吸引觀眾的目光。日前，記者來到展廳，在一件件跨越千年的珍貴文書中，品讀歷史之美、山河之美、文化之美。



1 保存下來的文化瑰寶



“中華史册——新疆出土文獻展”共分簡帛文書、紙質文書、碑刻墓志、研究保護4個部分，展出文物150件（組）。



新疆文博院副院長、新疆博物館館長於志勇介紹，出土文書是新疆博物館的館藏特色之一，因為文書屬於有機質文物，保存下來需要特殊環境和條件。新疆文書多出土於古樓蘭、和田、吐魯番等地，這些地區氣候乾燥，加上出土地多被沙漠覆蓋，才使得珍貴文書能越千年而不朽。



分朝代來看，新疆出土的兩漢時期簡帛文書主要來自若羌縣土垠遺址、民豐縣尼雅遺址等，涉及詔令、屯戍、郵驛、使者往來等多方面內容，其表明漢朝統一西域後，漢語言文字成為西域通用語言文字。



出土的魏晉時期簡帛文書則集中在若羌縣樓蘭古城遺址、民豐縣尼雅遺址、吐魯番市阿斯塔那墓葬，漢文類簡牘內容豐富，涉及設官建制、屯田戍守、封賞贈賜等多方面；非漢文類簡牘主要以佉盧文為主，內容包括綠洲古國律令、經濟契約、書信、佛經抄件等。

