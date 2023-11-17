李強在黑龍江、吉林調研

11月14日至16日，中共中央政治局常委、國務院總理李強在黑龍江、吉林調研。這是11月14日，李強在哈爾濱新區江北一體發展區調研。（來源：新華社） 中評社北京11月17日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強11月14日至16日在黑龍江、吉林調研。他強調，要深入貫徹落實習近平總書記在新時代推動東北全面振興座談會上的重要講話精神，堅持改革創新，激發內生動力，推動新時代東北全面振興取得新突破。



在黑龍江，李強首先來到大唐哈爾濱第一熱電廠，察看機組生產運行，瞭解地方供熱情況，要求全力抓好保暖保供，確保群眾溫暖過冬，同時積極推進節能降耗，不斷提高供暖效率。李強來到哈爾濱工業大學，聽取學校發展情況介紹，勉勵大家賡續優良傳統，在教書育人、科研攻關等方面繼續奮發作為。李強考察了惠達科技公司，詳細瞭解農業智能裝備研發推廣情況，要求集中各方力量加強協作攻關，加快推動農業機械化、智能化發展。在哈爾濱新區江北一體發展區，李強聽取深圳（哈爾濱）產業園建設情況，指出要借鑒先進地區經驗，著力搞活發展機制，培育新的經濟增長點。在哈爾濱飛機工業集團，李強察看生產線和機型展示，希望企業著力突破關鍵核心技術，打造世界一流直升機企業。



在吉林，李強先後走進長春金賽藥業公司、長光衛星公司，詳細瞭解企業創新發展情況，勉勵他們持續加大研發投入，加強人才隊伍建設，在造福百姓、滿足市場需求中發展壯大。李強考察了中國科學院長春光機所，參觀實驗室及新成果展示，要求加快光電技術研發和成果轉化，更好助力國家高水平科技自立自強。李強來到中國一汽，察看紅旗汽車生產線，聽取新能源汽車項目進展情況匯報，勉勵企業堅守產業報國初心，堅持自主研發和聯合攻關“兩條腿走路”，為建設汽車強國再立新功。在皓月集團，李強瞭解肉牛生產和產品開發情況，希望他們進一步做好全產業鏈發展文章，不斷提升價值鏈、增強競爭力。

