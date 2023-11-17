精細治理繪就美麗中國

扎實推進美麗中國建設，與推動經濟社會高質量發展是緊密相連的。 中評社北京11月17日電／日前召開的中央全面深化改革委員會第三次會議指出，黨的十八大以來，中國生態文明建設從理論到實踐都發生了歷史性、轉折性、全局性變化，要根據經濟社會高質量發展的新需求、人民群眾對生態環境改善的新期待，加大對突出生態環境問題集中解決力度，著力抓好生態文明制度建設。會議強調，要加強組織領導，結合地方實際分類施策、分區治理，精細化建設，通過一項項具體行動推動美麗中國目標一步步變為現實。在新發展階段深入推進生態文明建設，要在精細化上下功夫，持續提升政策效能和效力，推動生態文明建設取得更明顯成效。



經濟日報發表國家信息中心經濟預測部研究員魏琪嘉文章認為,精細化的前提是有目標導向，精細化治理的過程是方向明確下的“工筆畫”。整個過程要統籌處理好整體和局部、目標和預期、量變和質變、激勵和約束的關係，持續優化政策供給，協調推進生態環境保護和經濟社會發展。要把生態文明的理念切實轉化為推進美麗中國建設、助力經濟高質量發展的具體政策舉措。



文章提出,加大對突出生態環境問題集中解決力度，是高水平推進生態文明精細化建設的必然要求和價值取向。生態環境保護涉及的重點領域、關鍵問題和薄弱環節，是精細化攻堅、治理的著力點，做好這些，就抓住了矛盾的主要方面。以大氣污染防治為例，將防治工作和產業結構、能源結構、交通運輸結構優化調整協調推進，才能進一步形成破解難題的長效機制，進一步提升政策的精準性和有效性，和參與污染防治各方主體的預期形成良性互動，更加有助於政策推進落實。做細做實這方面的相關工作，還要在構建重點區域大氣污染聯防聯控長效機制方面形成政策合力，形成政府為主導、企業為主體、社會組織和公眾共同參與的治理體系。



結合地方實際分類施策、分區治理，也是做好精細化建設的關鍵前提。黨的二十大圍繞加快發展方式綠色轉型、深入推進環境污染防治以及提升生態系統多樣性、穩定性、持續性等方面提出推進美麗中國建設的重點任務。扎實完成這些任務，首要立足點就是中國的實際國情，充分考慮地區發展差異，從而為分類施策、分區治理提供科學依據。支持綠色發展的財稅、金融、投資、價格政策和標準體系，應充分考慮區域的產業結構現狀和轉型升級步伐節奏；深入推進環境污染防治，關鍵是精準治污、科學治污、依法治污。加強污染物的協同控制，更是對精準化水平提出了更高要求。提升生態系統多樣性、穩定性、可持續性，應根據城鎮空間、農業空間、生態空間，在不同類型空間中開展有針對性的治理，在清晰界定的前提下加快實施重要生態系統保護和修復重大工程。積極穩妥推進碳達峰碳中和，更是要提升政策的系統性、集成性，妥善處理好清潔低碳轉型、技術升級、穩健發展三者之間的關係，把握好激勵和約束的動態平衡。



文章指出,精細化建設考驗的是統籌協調的能力。在生態文明建設這項系統工程中，涉及的眾多環節有技術層面的，有管理層面的，有生態環境保護本身的內容，也有促進產業順利轉型升級的關聯考慮，涉及的各類主體訴求客觀上也不會完全相同。擬合好各類關係，就要有高水平的精細化建設，缺少了任何一方面的支撐，建設的成效就會打折扣。在精細化建設的過程中，要正確處理好政府和市場的關係，加快健全資源環境要素市場化配置體系；等等。這些長效機制都是精細化建設的具體內容，需要按照部署一步一個腳印地推進，在制度設計、行動方案、配套舉措等方面形成系統和集成。



文章強調,扎實推進美麗中國建設，與推動經濟社會高質量發展是緊密相連的。厚植中國式現代化的綠色底色，要通過精細化建設形成降碳、減污、擴綠、增長良性互動的格局，產生協同推進的合力，不斷提升經濟社會發展的“含金量”“含綠量”。



