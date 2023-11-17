11月13日至16日，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際在重慶調研。這是11月14日，在彭水縣保家鎮羊頭鋪社區1組農戶家，趙樂際與群眾親切交流，聽取意見建議。（來源：新華社） 中評社北京11月17日電／據新華社報導，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際13日至16日在重慶調研。他強調，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，堅持黨的全面領導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，立足人大職能定位，堅持圍繞中心、服務大局，堅持守正創新，依法履職盡責，穩中求進推動人大工作高質量發展。



趙樂際深入鄉村、社區、企業，走進人大代表家站和居民家中，與代表、群眾親切交流，瞭解代表依法履職情況，聽取群眾意見建議。他指出，人大代表來自人民、植根人民。要以“兩個聯繫”為抓手深化拓展代表工作，支持和保障代表更好依法履職，當好黨和國家聯繫人民群眾的橋梁。代表聯繫群眾的機制和平台要建好更要用好，活動內容要聚焦代表法定職責，活動方式要方便群眾參與。



趙樂際考察重慶打造踐行全過程人民民主基層單元的情況。他說，人民代表大會制度是實現全過程人民民主的重要制度載體。人大各項工作要堅持以人民為中心，踐行黨的群眾路線，充分吸納民意、匯集民智，充分調動群眾的積極性主動性創造性，推動解決群眾急難愁盼問題，依法維護人民權益、增進民生福祉。

