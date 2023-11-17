化解地方債風險重在“長效”

中評社北京11月17日電／建立防範化解地方債務風險長效機制，是中央金融工作會議提出的一個重要著力點。下一步，要按照這一重要部署，全面系統地加快推進相關工作，保證地方經濟發展更加可持續、更能行穩致遠。



目前，我國地方政府債務存在一些亟待解決的問題。比如，債務信息透明度較低，加大了風險預警難度；債務信息披露制度不完善，使得監管部門不易實施有效的監管措施和風險預警機制；隱性債務識別困難，不易準確把握整體債務風險；等等。針對此，要有長效思維，抓住關鍵問題，既具備防範風險的先手，也不乏應對和化解風險的高招，從而高質量化解地方政府債務。



在債務信息披露方面，應制定和完善相關法律法規，明確債務信息披露的要求和標準。信息披露應定期進行，確保信息的準確性和及時性。監管部門可以進行定期或隨機抽查，確保地方政府和相關主體按照要求履行信息披露義務。推行電子化信息披露，提高信息披露的便捷性和時效性。建立科學合理的評估指標體系，包括債務規模、償債能力等多個方面的指標，形成對地方政府債務的綜合風險評估和評級。



在監管機制方面，應加強監督和審計，確保各部門按照規定履行職責，加強債務風險的管控和防範。通過定期召開跨部門會議、建立信息共享平台等方式，能夠確保各部門間及時、全面地共享相關債務信息，加強部門間的協調配合，形成合力解決問題。強化信息系統建設，建立統一的債務信息管理系統，實現不同部門間債務數據的集中管理與共享。要將顯性債務和隱性債務統一納入監管範圍，全面監測地方政府的債務情況。構建全面的數據收集系統，包括政府財務數據、債務融資數據等，通過對各類數據的分析和對比，及時識別新增的隱性債務。及時查處隱性債務行為，增強對債務合併監管機制的執行力度和效果，提高債務管理的全面性、有效性。



在問責機制層面，應明確監管機構對債務置換的監管責任，並制定相應的監管規定和標準。完善置換流程和操作規範，包括債務篩選、置換方案設計等環節，確保置換過程中的合規性和穩健性。並且，在進行債務置換前，進行全面的風險評估和審查，並確保評估結果合理可行。監管機構應嚴格履行職責，對債務置換過程進行全面監督，確保債務風險不會被簡單轉移或隱性擴大。



在地方政府融資平台治理層面，設立獨立的內部控制部門，負責制定和執行內部控制政策、規程和操作流程。這類部門的組成人員應擁有良好的財務、風險管理和審計背景，以確保內部控制的獨立性和專業性。制定清晰的會計準則和報告標準，確保財務信息的準確性、可靠性和及時性。強化內部審計，通過定期的內部審計活動評估內部控制的有效與合規。



來源：經濟日報 作者：周津緯



