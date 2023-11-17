加大保障房供給意義重大

中評社北京11月17日電／剛剛結束的中央金融工作會議提出，加快保障性住房等“三大工程”建設。“三大工程”指保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設。其中，規劃建設保障性住房是完善住房制度和供應體系、重構市場和保障關係的重大改革。《關於規劃建設保障性住房的指導意見》已於2023年8月25日經國務院常務會議審議通過。



新一輪保障性住房規劃建設意義重大。規劃建設保障性住房是黨中央站在促進實現共同富裕和中國式現代化戰略全局高度作出的重大工作部署，有利於緩解大城市住房矛盾、有力有序有效推進房地產轉型和高質量發展、更好拉動投資消費、促進宏觀經濟持續向好。當前，城市居民住房困難矛盾主要集中在大城市特別是一二線城市。這些城市住房存在結構性供給不足，由於房價高，形成大量“夾心層”，這部分居民難以負擔商品住房。加大保障性住房建設和供給，讓工薪收入群體逐步實現居者有其屋，有助於更好解決“夾心層”群體住房困難、緩解廣大工薪收入群體特別是新市民、青年人購房焦慮。預計規劃建設保障性住房的工作首先從超大、特大城市試點和重點推進。新一輪保障性住房建設標誌著我國將構建政府保障基本需求、市場滿足多層次住房需求、租購並舉的住房制度。



新一輪保障性住房建設拓展了配售型保障性住房新路子，保障性住房體系在原有以租賃為主的基礎上，加快建設配售型保障性住房。配租型保障性住房包括公共租賃住房、保障性租賃住房，配售型保障性住房則是按照保本微利原則配售給普通工薪收入群體及政府引進人才。保障性住房配售價格與目前大城市商品房房價相比明顯降低，其目的是讓工薪收入群體“買得起房”。能夠以較低價格購入配售型保障性住房，這對於面對高房價一直難以解決住房困難的人群而言，無疑是一個好消息。那麼，配售型保障性住房是否就是過去的福利分房或者經濟適用房？實際上是不同的，最顯著的區別是有的福利分房或者經濟適用房經過一定年限或者符合一定條件後可以出售，而按照保障性住房的制度設計，配售型保障性住房實施封閉管理，個人不得私下交易或者上市流通。



誰能申請配售型保障性住房？保障性住房重點針對住房有困難且收入不高的工薪收入群體，以及城市需要引進的科技人才、教師、醫護人員等人才群體。配售型保障性住房申購的具體條件，還要依據地方政府的規劃和要求。根據申請人的家庭收入情況、個稅、社保等因素按順序配售，從最困難的群體做起，逐步拓展範圍。



新一輪保障性住房建設將重構我國房地產市場和住房保障關係。配售型保障性住房和普通商品房同樣可以購買，配售型保障性住房入市之後，會不會影響商品住房的銷售？應該明確的是，配售型保障性住房的建設數量，將由城市政府“以需定建”，科學合理確定供給規模。同時，一些城市的個別區域已經出現供給過剩，可充分利用依法收回的已批未建土地、房地產企業破產處置商品住房和土地、閑置住房等建設籌集配售型保障性住房，避免閑置浪費。總體而言，保障性住房旨在滿足基本住房需求，改善性住房需求則可以通過在市場上購買商品住房實現，“保障+市場”兩者互相補充，共同作為我國住房制度的重要組成部分，解決居民住房問題。



保障房建設有助於構建房地產發展新模式。房地產市場和保障性住房面向的群體有區別，因此，建設配售型保障性住房不會影響房地產市場預期。現階段的配售型保障性住房主要面向購買市場上商品房有一定難度的“夾心層”。隨著“保障+市場”的制度設計逐步落地，房地產行業實現轉型升級，一些房地產企業可以根據市場變化更加專注建設改善性住房。購買改善性住房和購買保障性住房的群體基本不會重叠。



規劃建設保障性住房，根本目的是堅持以人為本，滿足住房困難群眾基本住房需求。城市黨委、政府對於保障性住房規劃建設負有主體責任，規劃建設保障房有助於更好解決群眾的住房問題，尤其是新市民、青年人的住房問題。解決好住房問題，才能讓青年人放開手腳為美好生活奮鬥。青年人有希望，城市才能有未來。



來源：經濟日報 作者：亢舒



