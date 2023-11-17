紀錄電影《象行記》項目在雲南西雙版納啟動

11月16日拍攝的紀錄電影《象行記》項目啟動儀式現場。（來源：新華社） 中評社北京11月17日電／據新華社報導，紀錄電影《象行記》16日在雲南省西雙版納傣族自治州景洪市舉行項目啟動儀式。影片以2021年雲南野生亞洲象“北上南歸”事件為故事切入點和線索，將首次把雲南亞洲象的故事搬上全球院線銀幕。



中國外文局副局長陸彩榮在致辭中表示，《象行記》是一次中國、加拿大、新加坡三國影視機構合作講述中國生態文明故事的有益嘗試，具有重要引導和示範意義。希望影片深入挖掘大象故事背後的中國智慧，講述大象故事背後的中國綠色發展理念和實踐，讓雲南大象成為國際社會瞭解中國式現代化發展的重要窗口和“美麗中國”的靚麗名片。



國家林業和草原局宣傳中心副主任楊波表示，我國野生動植物保護事業取得長足進步，300多種珍稀瀕危野生動植物種群數量穩中有升，亞洲象國家公園建設加快推進。林草領域是生態文明和美麗中國建設的主陣地，也是講好中國故事的“富礦”，蘊藏著豐富的影視創作資源。



據瞭解，《象行記》由中國對外書刊出版發行中心、加拿大IMAX公司、新加坡海灘別墅影業有限公司出品，外文出版社、雲南金彩視界影業股份有限公司聯合出品。影片邀請紀錄電影導演顧瑜瑾執導，於2024年製作完成後，計劃在全球IMAX院線和國內外商業電影院線上映。