區塊鏈發展面臨哪些瓶頸？

區塊鏈關鍵技術瓶頸的突破時間預計為五至十年，該技術的通用性將對經濟來帶革命性變化。（來源：大公報） 中評社香港11月17日電／據大公報報導，“詩文隨世運，無日不趨新。”任何新事物的崛起、新生態的完善和新趨勢的形成，從來不是一蹴而就的，而都是一個退二進三、裹挾向前的漸進過程。在人類經濟社會從線下模式向線上模式加速進化的大背景下，數字經濟已成為新質生產力的重要組成部分。



儘管近年來市場對Meta、元宇宙、Web3.0的發展充滿期待，數字經濟的環境體系構建仍面臨諸多關鍵問題與技術瓶頸。基於最近的學術探索，本文總結了當前區塊鏈技術發展面臨的最大的技術瓶頸，匯總了科學界和工業界通過核心解決方案應對這些挑戰的嘗試，並在此基礎上，結合核心解決方案在當前市場測試的情況，對區塊鏈技術實現飛躍式突破的“奇點時刻”作出預估。



首先，區塊鏈技術謀求質變突破的關鍵點在於解決擴展性和隱私保護。當前，區塊鏈技術需要解決的核心難題包括擴展性、隱私保護、能源效率和法律法規等方面的挑戰。其中，擴展性問題和隱私保護是當前區塊鏈技術需要解決的最核心問題。關於擴展性問題，主要指目前區塊鏈技術在處理交易時存在性能瓶頸，傳統的區塊鏈設計要求每個參與者都必須驗證每一筆交易，這導致交易速度較慢。



另一個區塊鏈需要解決的核心問題是隱私性問題。區塊鏈技術中的隱私問題是指在公開的區塊鏈上，交易和賬戶資訊對所有人都是可見的，這可能會洩露用戶的個人隱私和商業機密。從客戶體驗的角度來說，由於區塊鏈交易記錄都是公開的，無法實現真正的匿名交易，導致使用者在交易支付過程始終存在安全感缺失。



其次，分層擴展生態系統與零知識證明加速解決區塊鏈關鍵瓶頸，通用區塊鏈將與AI模型高度融合推動人類社會廣泛邁入虛擬世界。關於如何解決區塊鏈擴容性的問題。乙太坊的Layer2生態系統解決方案目前是區塊鏈技術領域最具代表性的技術突破之一。基於Layer2生態系統，來自歐美的區塊鏈專家和AI科學家已經出台了Layer3生態系統。L3生態系統的關鍵組成部分是HyperChain，它是L3架構中的頂層。HyperChain通過HyperBridge（橋接）進行統一連接，形成一個協同網絡，增強了互通性和協同效應。可以想像，在未來區塊鏈交易上形成的協同網絡有極大可能將與神經網絡演算法相互融合，這或將實質性推動人類真正邁入虛擬世界之中。



關於區塊鏈上隱私性的問題。當前AI科學家提出的解決方案主要是基於“零知識證明”（指一種密碼學協定，它允許在不洩露具體資訊的情況下進行驗證）。具體來說，為瞭解決隱私問題，研究人員提出了一種名為“Privacy Pools”的隱私增強協議。該協議利用零知識（ZK）技術，允許使用者生成一個與之前交易無關的新提款位址，從而實現匿名交易。同步的，基於零知識技術，用戶在新的提款位址上可以自己通過選擇有限的資料集資訊證明他們的提款是通過之前的存款進行的（這種證明過程被視為聚合存儲證明），從而使用者最終可以證明他們的資金來源與犯罪活動無關。此外，Privacy Pools協定可以在不同市場根據不同的合規環境修改和完善其隱私增強協議，從而確保隱私增強符合當地的監管要求，為金融隱私和監管共存提供可能。

