瑞銀料港股明年底見20600點

瑞銀明年較為看好澳門博彩股和香港基建股板塊。左起為梁展嘉、林鎮鴻、鄧維慎、陳志立。（來源：大公報） 中評社香港11月17日電／據大公報報導，美國息口走勢對全球投資市場有重大影響。瑞銀（UBS）表示，預期美聯儲將於2024年3月開始減息，利好港股估值，2024年底時恒指料見20600點，較昨日收市有15.5%升幅。不過，受庫存高拖累，香港住宅樓價明年仍有機會跌10%左右，負資產個案宗數料持續上升。



瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，雖然MSCI HK由年初至今下跌約20%，惟港股估值以歷史水平計並非太便宜，建議對明年上半年的投資策略宜較為保守。預期到了明年底，MSCI HK有望回升至9500點，較現水平（約8399點）有13%上升空間。



美最快明年3月減息 美匯料挫7%



陳志立續說，明年較為看好的投資板塊是澳門博彩股和香港基建股類別，對於香港地產股和香港銀行股的觀點則相對悲觀。不過，他指出，地產股對減息十分敏感，假如美聯儲落實減息，瑞銀會再作評估。



瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎說，團隊預料美國經濟明年將步入衰退，最快明年3月開始減息，全年減息2.75厘，即由現時5.5厘降至2.75厘。美匯指數料下跌約7%。



中國經濟增長4.4% 跑贏美國



儘管如此，鄧維慎認為對香港這個外向型經濟體而言，最少仍有幾個月時間處於“低增長、高利率”環境，故明年仍然充滿挑戰，料全年經濟增長約2.5%，較2023年的3.6%（預估數字）放緩，主要是預期全球經濟增長將於明年進一步放緩，而香港經濟受到全球貿易和利率周期，以至中美經濟的影響頗大，現時將面對“尷尬、痛苦”的調整期。瑞銀預料，美國明年經濟增長只得1.1%，中國經濟增長則為4.4%。



香港樓市方面，瑞銀投資銀行香港／中國房地產研究主管林鎮鴻說，預期2024年會是“先苦後甜”的一年，主要是受利率環境影響，而住宅樓價明年仍可能再跌10%左右，主要是由於可供銷售的一手現貨和預售樓盤庫存量高，累計約4萬個單位，粗略估計需時約4年才能消化；此外，由於利率水平仍高，部分發展商或有壓力減價促銷，導致量升價跌。



瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉表示，鑒於樓價仍未止跌，相信本港負資產個案宗數仍會持續上升。假如樓價跌幅大於10%，負資產個案宗數有機會逼近甚至超越歷史高位。在2003年第二季，負資產個案曾高達105697宗。