虛產交易所夥險企　研資產安全服務

HashKey Group首席營運官翁曉奇（右）與Onelnfinity by OneDegree共同創辦人郭彥麟。（來源：大公報） 中評社香港11月17日電／據大公報報導，香港持牌零售虛擬資產交易所HashKey Exchange與亞洲唯一數字資產保險企業OneInfinity by OneDegree正式簽署協議，OneInfinity會向HashKey Exchange提供保險保障，雙方亦將共同推出服務及產品。談及近期比特幣從年初的1.6萬美元升至3.7萬美元，HashKey Group首席營運官翁曉奇相信，明後年虛擬貨幣將進入牛市，比特幣和以太幣料再創新高。他形容虛擬貨幣走勢有規律，四年為一個周期，當中一年至年半為牛市。不過，短期仍須留意行業監管變化，以及市場憧憬明年減息會否刺激比特幣價格。



目前OneInfinity提供的保險解決方案包括數字資產錢包保險（犯罪及實物）和企業責任保險（專業人士賠償、董事和高級管理人員、投資管理及網絡）。公司共同創辦人郭彥麟表示，透過善用科技，旗下保險方案可充分提供全面風險減輕措施，為客戶及其用戶創造價值，預期與HashKey Exchange的合作可為投資者提供更安全可靠的環境。



若遭黑客盜竊 熱錢包100%獲賠



OneInfinity為HashkeyExchange提供的數字資產錢包保險服務，保障範圍涵蓋冷錢包（通常離線）及熱錢包（直接聯網）。首階段可提供最低保額為5000萬美元（約3.9億港元），並可根據情況上調至4億美元（約31.2億港元），惟保額及保費均會根據虛擬資產的價值轉變有所調整。另OneInfinity會依照證監會的規定，若交易平台遭受黑客盜竊而出現損失，冷錢包的投保人可獲50%賠償，而熱錢包的則獲100%賠償。



據瞭解，目前保險公司仍未見大舉進入虛擬資產保險市場，主要是擔心核保風險，所以交易平台要成功投保也並不容易，郭彥麟透露，該公司曾收到約100間虛擬資產交易所等公司要求投保，但最終衹有約25%獲批。



散戶可投資幣種 明年增4個



HashKey Group首席營運官翁曉奇表示，公司的應用程式於本月2日正式推出，至今短短半個月，虛擬資產的交易額較推出前大升5倍至約10億美元，客戶總數達到12萬，客戶主要來自香港的專業投資者，而公司的目標是今年交易額增至30億美元。此外，HashKey現時提供比特幣及以太幣兩個虛擬貨幣給散戶交易，預期明年幣種將會增4個，向專業投資者提供的幣種有望年內擴到15至20個。



雖然客戶及交易額大幅增加，但翁曉奇強調，HashKey Exchange作為首批獲發牌的虛擬資產交易所之一，安全的資產托管是最主要優勢，日後更會與OneInfinity繼續合作進行資產安全方面的產品研發，並就當機保護、數據備份，以及負載管理等方面進行研究，進一步提升平台安全，為客戶提供更全面的保障。