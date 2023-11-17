壓力大！柯落淚喊話你們不放棄、我就不放棄

民眾黨主席、2024參選人柯文哲對支持者說，“只要你們不放棄，我就不會放棄”。（截自柯文哲YouTube畫面） 中評社台北11月17日電／台灣民眾黨主席、2024參選人柯文哲同意藍白合，內部正反意見不一。柯文哲昨傍晚召開擴大線上會議，提到支持者情緒激動，他從政以來，聽過最讓他感動的一句話是，“只要阿北不放棄，我們都不會放棄”，換他要拜託大家，“只要你們不放棄，我就不會放棄”。他還哽咽拿起衛生紙擤鼻涕。



台媒報導，與會黨內人士透露，柯文哲昨下午召開時長大約半小時的擴大會議，包含中央委員、選決會成員等幹部，其中，柯文哲大約發言7、8分鐘，其餘時間都是由黨員給予柯文哲鼓勵。



民眾黨公開柯文哲與黨員視訊會議畫面。柯文哲解釋，他為何接受“藍白合”決定，他在近來環島行程中，到中南部與基層互動，發現很多人民都對生活有不安與痛苦，很多人一直告訴他，無論如何一定要讓民進黨下台。還有無黨籍議員告訴他，現在跟柯照相，若柯最後沒選贏，“我們選後都會被人家清算”。這半年所有的民調，希望政黨輪替的人超過60%。近期下鄉時更發現太多人民生活困苦不安，熱切希望“國家”改變，所以他才做出這樣的決定，直言“我內心也覺得艱難”。



柯文哲提到，他曾想辦法靠自己贏，但只要在野沒整合還是很難贏。民眾黨一直靠著自媒體想辦法突圍，但最近競辦總幹事黃珊珊告訴他，電視台已經下令封鎖所有廣告、新聞，花錢去買也不賣。不管民進黨打壓或中國國民黨牽制，都讓他發現很難靠自己獨力打贏。以他的個性要拚就拚，“義無反顧拚一次，但這陣子想到下鄉行程……”，他接著開始忍不住哽咽，說老百姓焦慮的眼神，對他造成很大的壓力。

