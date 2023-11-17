香港經濟向創科中心轉型，需要善用現有資源和優勢支持創科產業。圖為香港城市大學研發團隊在創新科技嘉年華上介紹“智能海綿”。（來源：大公報） 中評社香港11月17日電／據大公報報導，本周特首政策組、香港中國學術研究院和中國社科院財經戰略研究院聯合主辦“中國經濟運行與政策國際論壇2023”。在會上，中央政府駐港聯絡辦主任鄭雁雄對香港提出“五個堅持”，包括堅持創科發展、堅持協調發展、堅持綠色發展、堅持開放發展、堅持共享發展。這亦包含了中央政府對香港前景的殷切期望，不可不察。



面對日趨激烈的競爭環境，香港經濟需要向創科中心轉型。香港若將創新科技發展放在更重要的位置，就務必急起直追。目前香港製造業占整個經濟總額不到1%，但昔日與香港並肩的新加坡、中國台灣和韓國皆在科技發展有其所長，科技發展所依托的製造業仍然保留相當高的比例。有意與香港合作的大灣區內地城市的發展規劃都相當進取，以《深圳市科技創新“十四五”規劃》為例，深圳目標是2025年建成現代化國際化創新型城市。故此，香港要轉型成為創科中心，克服產業固化等問題，需要急起直追。近日香港公布了《北部都會區行動綱領》，預計2027年為啟動收地程式的限期，2032年完成四成土地平整工程和落成四成新增單位。香港在北部都會區設置創新科技地帶，建設河套合作區，推出新田科技城，都邁出關鍵的第一步。香港面對外圍競爭環境，需要加快前進步伐。



善用資源 形成集聚效應



香港應善用現有資源和優勢，發展科創產業。香港現有優勢包括：數據和貨幣自由流通、本土高校雄厚的研發實力等，且相關產業已具雛形，例如航天工業、衛星鏈產業、人工智慧產業、新能源產業、食品科技、健康科技、綠色科技和新興工業等。根據《香港再工業化研究》，香港不乏計劃生產線升級轉型的科創企業，但其面臨著嚴峻的土地空間和人才不足的困難。根據《香港物業報告 2023》，全港的私人分層工廠大廈最新空置量為85.16萬平方米，空置率為5.3%。政府可考慮定期搜集相關產業對土地空間、人才、資金和物流等的共同需求，由政府與業界集資，租用或購置工業大廈打造生產空間，借此集合相關企業，形成集聚效應。此舉一方面方便業界調動資源，另一方面有利於業界爭取租金優惠。應在現有工廈周邊盡快建造宿舍大樓，完善生活配套，以便企業引入人才後的安置，也促進業界的技術知識交流。



把握再工業化機遇窗口



香港追求協調發展及共享發展，其關鍵在於發展速度。香港的經濟活動以往多是集中在南部，北部相對疏落，出現了發展不平衡的問題，同時也出現了發展成果分配不均的情況。北部都會區處於深港接壤處，香港可著力培養嵌入大灣區產業鏈的科創產業，平衡南北經濟發展。北部都會區需要加快產業集聚區和周邊配套的發展速度，務求搶到人才和企業，並盡快開展工作，才能把握住再工業化的機遇窗口。發展速度更快的地方往往具備更多機遇，北部都會區的發展速度衹有足夠快，才能吸引更多人才和企業進入，進而克服經濟活動過度集中於南部所帶來的問題。否則，香港難免如同以往錯過的中芯國際、大疆無人機、本土研發電動車“My car”等，在全球經濟中漸漸落後。在此過程中，特區政府需要注意民生設施，在房屋供應與社會安全網方面，使得市民住有所居、病有所醫、老有所養，令民眾共享發展的成果，上下一心加快發展速度。

