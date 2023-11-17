把握新機遇　華商新作為

第二十三屆華僑華人創業發展洽談會在武漢開幕（來源：新華社） 中評社北京11月17日電／據人民日報報導，當前，世界進入新的動蕩變革期，新一輪科技革命和產業變革帶來的競爭空前激烈，全球可以預見和難以預見的風險顯著增加。面對複雜的外部環境，中國出台了一系列穩增長政策措施，推動國民經濟持續恢復向好。事實證明，中國經濟韌性強，潛力大，活力足，長期向好的基本面沒有改變。



挑戰與機遇相伴相生，抓住機遇才能迎來發展。改革開放以來，海外華商和民營經濟在中國經濟建設中發揮了重要作用，在為中國經濟和社會發展作出突出貢獻的同時，也收穫了自身發展。當前，中國正在加快構建新發展格局，推動高水平開放。如何匯聚海外華商和民營企業力量，在實現中國式現代化的進程中再建新功，是需要我們共同思考的問題。



應對新挑戰，海外華商和民營企業使命在肩。黨有號召，僑有行動。從改革開放初期大規模回國投資興業到新時代創新創業，廣大僑胞始終與祖國同行。據統計，改革開放至今，中國引進外資60%以上是僑資，外資企業中70%以上是僑資企業，引進的海外高層次人才90%以上是華僑華人。黨的二十大報告強調，動員全體中華兒女圍繞實現中華民族偉大復興中國夢一起來想、一起來幹。海外華商和民營企業備受鼓舞。海外華商和民營企業在中國改革開放發展中曾作出不可或缺的貢獻，也必將成為推動高質量發展、全面建設現代化中國的重要力量。

