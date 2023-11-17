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漢字教學那些事兒
http://www.CRNTT.com
2023-11-17 10:47:31
荷蘭丹華文化教育中心課堂上，胡穗娟老師（左一）在給孩子們講漢字。（來源：荷蘭丹華文化教育中心供圖）
中評社北京11月17日電／據人民日報報導，日前，2023中國（安陽）國際漢字大會在河南省安陽市舉辦，以“漢字世界與世界漢字”為主題，引發了大家對漢字的再度關注。
漢字是世界三大自源文字體系之一，是傳承中華文明的重要載體。在國際中文教學中，漢字教學是重要組成部分。本版約請從事漢字研究的專家、海外一線中文教師等分享漢字教學的經驗和挑戰。
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